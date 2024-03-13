Перевіряють сили? Чому добровольці з РФ вчинили рейд на Бєлгородщину (відео)

Всі заяви ФСБ про знищення ДРГ з "переможною" статистикою про 100 бійців та десятки танків можуть бути звичайною маячнею. У Кремля на меті підтримання "стабільності", каже журналіст Фокусу Олександр Матвієнко.

Російські добровольчі формування, що сьогодні зайшли на Бєлгородщину, могли мати на меті випробування своїх сил з наступом весняного періоду, коли погода дозволяє вести активні бойові дії, а ландшафт значно зеленішає. Це може бути своєрідною пробою пера. Про це в інтерв'ю розповів Олександр Матвієнко, журналіст воєнного відділу Фокусу.

На його думку, сам факт здійснення заходу на Бєлгородщину добровольців з Російського добровольчого корпусу (РДК), Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" демонструє відсутність атакувальних сил армії РФ для наступу.

На запитання ведучого, чи може бути ціллю рейду захоплення ядерної зброї в Бєлгородській області Матвієнко відповів, що це радше фантастичний сценарій.

"В Бєлгородській області знаходиться ядерний арсенал "Бєлгород-22", але після диверсійних заходів російських добровольців ще минулого року ядерні боєголовки, напевно, звідти вивезли, — зазначає Матвієнко. — Якщо не вивезли, то значно підсилили охорону об'єкта".

Олександр Матвієнко зазначає, що заяви ФСБ про знищення ДРГ з "переможною" статистикою про 100 бійців та десятки танків є звичайною практикою для РФ. У Кремля на меті підтримання "стабільності", але при цьому та саме ФСБ не надало жодного бодай фото з полеглими російськими добровольцями (на момент запису ефіру вранці 12 березня).

"Україна має переносити якомога більше бойових дій на територію Росії за допомогою атак дронів на ВПК, диверсантів та вторгнень, — акцентує журналіст. — Треба робити так щоби ворог не відчував себе в безпеці не міг спокійно нарощувати виробництво тих самих керованих авіабомб".

Уражати підприємства ВПК важливо і через те, щоб ворог не міг збирати важку бронетехніку, зазначає Матвієнко. Наприклад, сьогодні за різними оцінками РФ щомісяця виробляє близька 100 танків всіх типів, але це все одно менше, ніж вона втрачає на полі бою. Тому, на думку журналіста, через рік або півтора може скластись ситуація, коли на складах просто закінчаться старі танки Т-72 чи інші й повстане питання: що робити далі.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" діють як самостійні підрозділи. Він також підкреслив, що у РФ вони "перебувають у себе вдома".