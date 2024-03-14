Бєлгородщину можна перетворити на буферну зону, а в Білорусь ввести іноземний контингент (відео)

У Росії зараз не вистачає резерву, щоб захистити сотні кілометрів кордону з Україною, тому там успішно діють російські добровольці на боці ЗСУ. В Білорусі, можливо, буде треба розміщувати контингент для контролю тих чи інших подій, зазначає військовий аналітик Олександр Коваленко.

Російські добровольчі формування, що зайшли на Бєлгородщину, скоріш за все мали на меті не зрив путінських виборів, а розв'язання тактичних питань. Операція російських добровольців в черговий раз продемонструвала, що кордон РФ з Україною не захищений, а це значить, що ЗСУ можуть в майбутньому створити там буфер безпеки — демілітаризовану зону. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

За його словами, подібні операції з боку добровольців із Російського добровольчого корпусу (РДК), Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" є першими "абзацами" в цьому великому "романі", який буде присвячений створенню буферної демілітаризованої зони на території Російської Федерації.

"Я ще у 2022 році писав, що як мінімум глибина цієї демілітаризованої зони повинна бути до 50 км, де повинна бути повністю відсутня військова інфраструктура РФ, а можуть бути присутні МНС та поліцейські, — зазначає Коваленко. — Ці 50 км повинні знаходитись під вогневим контролем нашої артилерії малої, середньої та великої дальності".

У Росії зараз не вистачає резерву, щоб захистити сотні кілометрів кордону з Україною, каже експерт. Тому ворогові доведеться відтягувати сили з найближчих напрямків, а це групи армій "Центр" та "Захід" на Лиманському та Куп'янському напрямку.

Що стосується сусідньої Білорусі, то, на думку військового аналітика, вона не становить для України загрози, як країна з армійської компонентою. Більшу загрозу несе можливість розміщення там російських військ.

"Хто знає як, будуть розвиватись події в Білорусі далі, можливо там буде треба розміщувати контингент для контролю тих чи інших подій, — акцентує Коваленко. — Це може бути навіть міжнародний контингент, але наразі Білорусь не несе нам прямої загрози".

За словами експерта, зараз на Північному кордоні з Білоруссю та РФ у окупантів вистачає сил тільки на диверсійні операції. Вони дійсно влаштовують засідки на наші прикордонні патрулі та цивільних в прикордонній смузі.

"Попри такі сумні факти в армії РФ на Півночі немає угруповання, яке могло б, наприклад, розпочати наступальні дії в Сумській області та окупувати Суми, — каже Коваленко. — Мова вже не йде про Харків, який росіянам не вдалось оточити ще у 2022 році маючи величезні групи військ".

Нагадаємо, що 7 березня Наталя Гуменюк розповіла, що на правому березі Дніпра проведені заходи з облаштування оборонних споруд. Ключовою метою є запобігання можливості російським окупантам підходити та висаджуватися на відповідній території.

4 березня про можливий наступ ЗС РФ на Півдні України висловився начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.