Місячне затемнення 5 травня 2023: на що чекати та чого не можна робити
Сьогодні настало перше Місячне затемнення цього року. Як воно може вплинути на нас і чого не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
Коли настане місячне затемнення?
Місячне затемнення настало 5 травня 2023 року, в п'ятницю, і продовжиться з 17:14 до 21:31 за київським часом. Це буде найглибше напівтіньове затемнення з лютого 2017 року до вересня 2042 року. Це явище повністю зможуть спостерігати в Азії та Австралії, а висхідне — над Африкою та над більшою частиною Європи (в основному в Східній і Центральній Європі), у тому числі й в Україні.
Вплив місячного затемнення в травні: на що очікувати
Це затемнення завершуватиме перший коридор затемнень у 2023 році. Особливість його в тому, що воно збігається з повним місяцем, а також із ретроградним Меркурієм. Планети, які займаються Скорпіоном, — Марс і Плутон. Обидві вони на момент повні ослаблені. Вплив затемнення та повного місяця розпочнеться 4 травня та збережеться до завершення третьої місячної чверті, тобто до 12 числа.
Люди можуть бути більш емоційними й агресивними в цей період, виявляти нетерпимість і небажання йти на діалог. Також зростає частота травматизму, техногенних і природних катастроф.
Місячне затемнення в травні 2023 року: чого не можна робити
- розпочинати нові справи;
- вирушати в далекі подорожі;
- стригти й фарбувати волосся;
- робити хірургічні операції;
- розпочинати лікування;
- робити ін'єкції краси.
Місячне затемнення в травні 2023 року: що потрібно робити
- зайнятися своїм здоров'ям, фізичною формою, сходити до лікаря;
- приймати ванни із сіллю чи травами;
- зайнятися прибиранням удома;
- позбутися старих і непотрібних речей;
- медитувати.
Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl