Місячне затемнення 5 травня 2023: на що чекати та чого не можна робити

Сьогодні настало перше Місячне затемнення цього року. Як воно може вплинути на нас і чого не можна робити в цей період — розповідаємо далі.

Коли настане місячне затемнення?

Місячне затемнення настало 5 травня 2023 року, в п'ятницю, і продовжиться з 17:14 до 21:31 за київським часом. Це буде найглибше напівтіньове затемнення з лютого 2017 року до вересня 2042 року. Це явище повністю зможуть спостерігати в Азії та Австралії, а висхідне — над Африкою та над більшою частиною Європи (в основному в Східній і Центральній Європі), у тому числі й в Україні.

Вплив місячного затемнення в травні: на що очікувати

Це затемнення завершуватиме перший коридор затемнень у 2023 році. Особливість його в тому, що воно збігається з повним місяцем, а також із ретроградним Меркурієм. Планети, які займаються Скорпіоном, — Марс і Плутон. Обидві вони на момент повні ослаблені. Вплив затемнення та повного місяця розпочнеться 4 травня та збережеться до завершення третьої місячної чверті, тобто до 12 числа.

Люди можуть бути більш емоційними й агресивними в цей період, виявляти нетерпимість і небажання йти на діалог. Також зростає частота травматизму, техногенних і природних катастроф.

Місячне затемнення в травні 2023 року: чого не можна робити

розпочинати нові справи;

вирушати в далекі подорожі;

стригти й фарбувати волосся;

робити хірургічні операції;

розпочинати лікування;

робити ін'єкції краси.

Місячне затемнення в травні 2023 року: що потрібно робити

зайнятися своїм здоров'ям, фізичною формою, сходити до лікаря;

приймати ванни із сіллю чи травами;

зайнятися прибиранням удома;

позбутися старих і непотрібних речей;

медитувати.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl