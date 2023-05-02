Кара Делевінь вийшла на червону доріжку Met Gala 2023 в образі Карла Лагерфельда

Одна з улюблених моделей дизайнера з'явилася у сріблястій перуці та білій сукні-сорочці зі шлейфом.

Давня муза Chanel Кара Делевінь наслідувала свого "дорогого друга" Карла Лагерфельда на Met Gala, наслідуючи рекомендації, які з'являлися раніше. Одна з них говорила: "одягнутися а-ля Лагерфельд", так що Кара буквально одягнулася, як "кайзер". Про це пише Daily Mail.

Коли німецький дизайнер помер у віці 85 років у 2019 році від ускладнень раку підшлункової залози, 30-річна британська модель написала, що він був "одним із найцікавіших і найдбайливіших чоловіків, яких я коли-небудь зустрічала".

"Це велика ніч, так, багато емоцій, якщо чесно. Я трохи поплакала дорогою сюди", — зізналася Кара, яка минулого року створила капсульну колекцію Cara Loves Karl.

Кара Делевінь

Делевінь перетворилася на "Кару Лагерфельд", одягнувши сріблясту перуку від Ноа Скотта, який перукар Даніель Пріано вклав у текстуровані хвилі.

Зірка "Карнівал Роу" одягла білу мінісукню-сорочку від Карла Лагерфельда, чорні гетри до стегна, туфлі на шпильці в тон, рукавички без пальців та прикраси Chrome Hearts, обрані дуетом стилістів Робом Зангарді та Маріель Хенн.

Білі сорочки та рукавички без пальців були фірмовим знаком Лагерфельда багато років. І його друзі говорили, що таких сорочок у нього "тисячі".

Це був 11-й раз, коли Делевінь була присутня на благодійному заході Інституту костюма.

Кара Делевінь в образі Карла Лагерфельда Фото: Getty Images

У понеділок Кара, яка має 64,1 мільйона підписників у соціальних мережах, поділилася в Instagram слайд-шоу свого образу на Met Gala з підписом: "Це для тебе, KL".

"Вона справжня модниця, бо вона не підробка. У ній є щось справжнє та дбайливе. Я працював з нею, коли вона була невідома, бо з тієї секунди, як я її побачив, я зрозумів, що в ній є що щось особливе", — говорив Лагерфельд про Делевінь ще в 2013 році.

Макіяж Карі робила зірковий візажист Хунг Ваннго, а манікюром займалася знаменита Туї Нгуєн.

Кара Делевінь буквально повторила образ Карла Лагерфельда

Нагадаємо, хоч Карл Лагерфельд і був іконою у світі моди, але рішення вшанувати його пам'ять на Met Gala викликало суперечки, враховуючи, що протягом багатьох років, він зробив безліч образливих зауважень, починаючи від критики руху MeToo до протидії одностатевим шлюбам.

"Я проти з дуже простої причини: у 60-ті всі говорили, що ми маємо право на різницю. А тепер раптом їм захотілося буржуазного життя", — говорив він про одностатеві шлюби.

Квиток на Met Gala, як відомо, коштує близько 50 тисяч доларів, але ще потрібно потрапити до списку, який складає особисто Анна Вінтур, яка має "чорний список" тих, хто ніколи не потрапить на гала-вечір. Ведучими цього вечора поряд з Анною стали Пенелопа Крус, Дуа Ліпа, Мікаела Коель, а також Роджер Федерер. А Періс Гілтон лише цього року вперше потрапила на гала-вечір, попри свій зірковий статус.

Хоча шоу може бути відоме лише своєю червоною доріжкою, а деталі того, що відбувається всередині, часто залишаються загадкою, за своєю суттю це захід для збору коштів для Інституту костюма музею Метрополітен. За повідомленням Billboard, минулого року тільки на MET Gala 2022 було зібрано 17,4 мільйона доларів.

За даними Page Six, цього року вартість вхідного квитка була підвищена з 30 000 до 50 000 доларів.

Раніше стало відомо, що улюблениця Лагерфельда, його кішечка Шупетт, не з'явиться на гала-вечорі. Про що вона "повідомила" у соцмережах.