Леді в червоному. Сальма Хаєк з'явилася на Met Gala у глянцевій сукні Gucci

Її ім'я завжди є одним із найочікуваніших у списку, коли оголошується тема року Met Gala.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно присвятила свій яскравий образ Карлу Лагерфельду, чий великий обсяг робіт відзначили на виставці The Met A Line of Beauty. Про це пише Vogue.

Хаєк сяяла, піднімаючись сходами Метрополітен-музею у вогненно-червоній сукні зі шкіряним корсетом, рукавами з перлинними бретельками та великою спідницею з рюшів із довгим шлейфом. Стиль був розроблений Ребекою Корбін Мюррей, яка працювала з командою Gucci над створенням ефектного ансамблю.

Сальма Хаєк Фото: Getty Images

Не можна не згадати її зачіску. Темне волосся Сальми було зібрано у штучний хвіст із проділом посередині, який прикрасили червоні квіти. Хаєк завершила свій образ кільцями з діамантами та сережками з перлами та камінням.

Зірка фільму "Бандитки" позувала зі своїм чоловіком, 60-річним французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, який для заходу обрав смокінг.

Сальма Хаєк і Франсуа-Анрі Піно Фото: Getty Images

Акторці не звикати одягатися на Met Gala, вона відвідувала його шість разів за свою багаторічну кар'єру.

Вона дебютувала на зірковому заході у 1997 році. Тоді вона привернула загальну увагу в чорній сукні з обтислим екстремальним розрізом до стегон. Востаннє Хаєк була присутня на гала-концерті у 2019 році, коли на ній була блискуча золота сукня від Gucci.

Нагадаємо, тема цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси" присвячена життю й спадщині покійного креативного директора Chanel. Інститут костюма описує весняну виставку 2023 року як дослідження "робіт Карла Лагерфельда".

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян одягла на Met Gala 2023 сукню з 50 тисячами перлин.