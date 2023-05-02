Прозора сукня та прикраси на $90 тисяч. Ріта Ора викликала фурор на Met Gala

Ріта Ора та її чоловік Тайка Вайтіті безумовно привернули увагу своєю приголомшливою появою в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

На щорічному заході Met Gala 32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала чудову чорну прозору сукню з корсетним ліфом від Prabal Gurung, яка ідеально акцентувала на її фігурі. Про це пише InStyle.

Привабливе вбрання було з квітковою мереживною аплікацією і довгим шифоновим шлейфом, за яким ретельно стежили та розправляли, поки вона позувала перед камерами. Ріта доповнила образ прикрасами Buccellati вартістю 90 тисяч доларів, у тому числі золотим браслетом, перлинним браслетом і коктейльними сережками, а також довгими діамантовими ланцюжками, що звисали з її ідеально доглянутих нігтів.

Шанувальники поспішили похвалити її зовнішній вигляд у мережі, а її вбрання одразу ж назвали одним із найкращих на гала-вечорі.

Ріта Ора Фото: Getty Images

До неї приєднався її чоловік, 47-річний режисер Тайка Вайтіті, який одягнув довгий сірий блейзер у поєднанні з елегантними білими штанами. До свого образу він додав перлинне намисто.

Ріта Ора й Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

Нагадаємо, тема цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси" присвячена життю й спадщині покійного креативного директора Chanel. Інститут костюма описує весняну виставку 2023 року як дослідження "робіт Карла Лагерфельда".

Також Фокус писав, що Сальма Хаєк з'явилася на Met Gala в глянсовій червоній сукні Gucci.