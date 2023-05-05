Відчують вплив місячного затемнення в травні 2023 року: кому зі знаків Зодіаку потрібно бути обережними

Уже сьогодні — 5 травня — настало перше місячне затемнення 2023 року. Це астрологічне явище вплинуло на всі знаки Зодіаку, але деяким потрібно бути особливо уважними й обережними в цей період.

Скорпіон

Під час місячного затемнення Скорпіонам слід бути обережнішими, оскільки цей час може принести їм емоційну нестабільність і знижену самооцінку. Їхня схильність до аналізу своїх емоцій може призвести до переживання негативних почуттів і важких думок, які краще придушувати в собі та відволікатися на щось приємне. Зірки рекомендують зайнятися духовними практиками.

Рак

Ракам необхідно бути гранично обережними під час місячного затемнення, оскільки це може спричинити емоційну нестабільність. Раки можуть зіткнутися з необґрунтованим поганим настроєм, що може призвести до труднощів ухвалення рішень. Також зірки радять відкласти планування відпустки та подорожей до кінця затемнення.

Козеріг

Для Козерогів місячне затемнення може стати часом підвищеної чутливості й нерішучості. У цей період вони можуть мати труднощі з ухваленням рішень. Важливо зберігати спокій і уникати різких змін у житті. Зірки радять Козерогам приділяти більше часу відпочинку та ментальному здоров'ю в цей період.

Риби

Рибам слід бути обережними під час місячного затемнення, оскільки це може призвести до імпульсивності в рішеннях, наприклад, щодо великих покупок або переїзду. Важливо намагатися приймати ситуацію такою, якою вона є, і зберігати мир у собі.

Джерело: https://www.youtube.com/c/angelapearl

Також Фокус раніше писав про місячне затемнення 5 травня 2023 року.