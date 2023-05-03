Магнітні бурі у травні 2023: які дні найнебезпечніші цього місяця

У травні 2023 року очікується лише одна сильна магнітна буря та кілька слабкої та середньої потужності.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття та настрій.

Коли магнітні бурі чекають у травні?

За словами метеорологів, у травні відбудеться чотири магнітні бурі, але лише одна з них буде сильною за потужністю:

4 травня — магнітна буря слабкої інтенсивності

6 травня — магнітна буря середньої потужності

23-25 травня — магнітна буря середньої інтенсивності

28 травня — магнітна буря сильної потужності.

Джерело: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast