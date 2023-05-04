Вінчання влітку 2023 року: яку дату обрати для таїнства

Вінчання вважається одним із найважливіших моментів у житті кожного православного християнина, тому важливо підібрати сприятливу дату для таїнства освячення союзу перед Богом.

Як вибрати правильну дату для вінчання?

Релігійна церемонія одруження — вінчання — одна з найважливіших подій у християнській сім'ї. Воно символізує об'єднання двох людей у шлюбі та освячення цього союзу перед Богом. Але важливо пам'ятати про те, що згідно з Біблією, існують періоди, коли вінчання здійснювати чи небажано чи заборонено через свята та пости.

В які дні краще вінчатися влітку 2023 року:

червень — 2, 4, 5, 7, 9, 11

липень — 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

серпень — 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30

В які дні не варто вінчатися:

у вівторок, четвер та суботу напередодні двонадесятих, храмових та Великих свят;

у період Петрова (Апостольського) Посту з 12 червня до 11 липня;

у період Успенського Посту з 14 по 27 серпня

у дні жалоби за родичами, що спочили, але сама жалоба не є офіційною причиною для перенесення шлюбу.

Джерело: https://calendar.org.ua/ru/tserkovnyy-kalendar/2023