Музей мадам Тюссо у Сіднеї представив воскову фігуру Чарльза III

Фігура монарха у супроводі інших воскових членів королівської родини була виставлена ​​на церемонії біля будівлі королеви Вікторії.

За кілька днів до коронації короля Чарльза у Вестмінстерському абатстві музей мадам Тюссо провів спеціальну церемонію біля будівлі королеви Вікторії в Сіднеї, щоб продемонструвати воскову фігуру нового монарха. Про це пише The Guardian.

Він був показаний разом зі своєю сім'єю воскових фігур: принцом Вільямом, Кейт Міддлтон і принцом Гаррі, фігура якого була помітно відсунута убік від червоної килимової доріжки. Музей мадам Тюссо явно образив Меган Маркл відсутністю її фігури разом із іншими членами королівської сім'ї.

Воскові постаті королівської родини Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі буде присутній на церемонії свого батька, а Меган залишиться вдома у Монтесіто з дітьми. Проте малоймовірно, що герцог Сассекський візьме участь у коронації чи стоятиме на балконі Букінгемського палацу.

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