Кейт Міддлтон показала ідеальний чорно-білий образ на урочистому обіді перед коронацією

Принцеса Уельська обрала стриманий ансамбль, який наголошує на її високому статусі в королівській родині.

Напередодні коронації Чарльз III, а також старші члени родини монарха влаштували обід у Букінгемському палаці, на який запросили генерал-губернаторів та прем'єр-міністрів королівства, пише Hello. Серед інших гостей обіду були перша леді США Джілл Байден, яка представляла свого чоловіка, президента Джо Байдена, та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Принцеса Уельська вибрала для обіду для прийому стриманий, але дуже елегантний чорно-білий ансамбль. Майбутня королева Великобританії одягла білу сукню з довгими рукавами з чорними деталями та поясом, що підкреслює її фігуру. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на підборах і такого ж кольору клатчем. Як аксесуари принцеса Уельська одягла сережки-підвіски з бахрейнськими перлами, в яких була на похороні принца Філіпа та королеви Єлизавети II.

Принцеса Уельська розмовляє з прем'єр-міністром Нової Зеландії Крісом Хіпкінсом Фото: Getty

Її чоловік, принц Вільям, вбрався в елегантний чорний костюм із білою сорочкою та краваткою.

Крім Кейт та принца Вільяма, на прийомі також були присутні герцог та герцогиня Единбурзькі, королівська принцеса та віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс.

5 травня ввечері урочистості з нагоди майбутньої коронації продовжаться спеціальним прийомом, на який буде запрошено значно більше гостей.

Як відомо, коронація короля Чарльза III буде менш масштабною порівняно з 1953 роком, проте на неї запрошено майже всю королівську родину. Остаточний список гостей складає понад 2200 осіб.

6 травня Камілла офіційно стане "королевою Каміллою", оскільки Ламбетський палац опублікував повідомлення про те, що 3 травня 2023 року король Чарльз видав королівський ордер, в якому йдеться, що з дня коронації Її Величність має називатися королевою Каміллою в молитвах, сказаних за або з посиланням на королівську сім'ю.

Раніше Фокус писав, що невідомі вирішили зіпсувати королю настрій перед церемонією та викосили на газоні у Баті величезний статевий орган.