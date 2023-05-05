Для гарного врожаю: календар садівника-городника на травень 2023 по днях

Травень — найважливіший місяць для садово-городніх справ, адже саме цього місяця висаджують більшість культур. Фокус розбирався, в які дні це краще робити.

Календар для садівника-городника на травень 2023 по днях

7–8 травня

Цей період сприятливий для посадки картоплі, кукурудзи, редиски, перцю, часнику, салату, прянощів, лікарських рослин, а також квітів. Ще сміливо можна білити дерева та доглядати полуницю, але не обрізайте коріння та гілки дерев і кущів.

9–12 травня

У ці дні найкраще садити картоплю, гарбуз, кабачки, капусту, цибулю та часник, а також проводити санітарну обрізку в саду та рясно поливати дерева та чагарники.

13–15 травня

Цей період чудово підходить для висаджування огірків, помідорів, перцю та капусти, а також для посадки картоплі, кабачків, селери та гарбуза та висаджування кущових культур.

16–20 травня

З 16 по 20 травня найкраще розпушувати ґрунт, перекопувати грядки, прополоти бур'яни та підрізати на рослинах сухі гілки.

21–24 травня

Гарний час для висадки гороху, квасолі, полуниці, кавунів та динь, а також для обрізання дерев, проведення щеплення та пасинкування рослин.

25–26 травня

З 25 по 26 травня не рекомендується працювати на городі чи в саду — зірки радять відпочити чи вийти з філіжанкою кави в сад і помилуватися вже виконаною роботою.

27–29 травня

Ці дні будуть вдалими для посадки картоплі, редиски, перцю та зелені, а також для посадки бузку та жасмину в саду та обробки дерев від шкідників.

30–31 травня

Цей період підходить для висадки картоплі, редиски, капусти, огірків, помідорів та бобових, а також для посадки багаторічних квітів та кущів ягід у саду.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7LCyAKoOY8g