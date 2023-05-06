Принц Гаррі не вийде на балкон під час коронації, і його не буде на фото. Де він з'явиться?

Гаррі не буде на офіційних фотографіях, на сімейному обіді, він навіть не братиме участі у процесії.

Принц Гаррі, який таємно прибув на коронацію батька короля Чарльза III, напередодні ввечері, як очікується, практично не з'явиться на публіці. Охочі побачити його, повинні будуть уважно стежити за гостями у Вестмінстерському абатстві, бо тільки там і буде шанс побачити принца-вигнанця, як його вже прозвали ЗМІ. Про це пише Daily Mail.

Очікується, що принц Гаррі не відіграватиме жодної ролі в сьогоднішніх урочистостях з нагоди коронації. Він не вийде на балкон, щоб вітати народ разом з іншими членами своєї сім'ї, також він не братиме участі у процесії, не з'явиться на сімейному обіді та його не буде на офіційних фото.

Навіть у Вестмінстерському абатстві принц Гаррі сидітиме серед інших гостей, а не зі своєю родиною.

Джерела повідомили, що у принца немає планів приєднатися до королівської родини в Букінгемському палаці.

Трансляція коронації Чарльза ІІІ.

Принц Гаррі прилетів до Великобританії рейсом American Airlines у п'ятницю. Причому його відбуття зі США і прибуття на батьківщину було вельми секретним. Герцог Сассекський не з'являвся на публіці протягом кількох днів, і не було жодних ознак того, що він залишає свій каліфорнійський особняк або прибуває до Великобританії. Він прибув звичайним комерційним рейсом AA136 American Airlines. Зазвичай, він користується приватними рейсами, але його за це неодноразово критикували.

Букінгемський палац оголосив минулого місяця, що він буде присутнім, і очікувалося, що він прилетить перед коронацією і проведе ніч у котеджі Фрогмор у маєтку Віндзор.

Джерела підкреслили, що він "в'їжджатиме до Великобританії і виїжджатиме з неї через 24 години". Він планує повернутися до США відразу після коронації, щоб бути з Меган на четвертому дні народження їхнього сина Арчі.

Інсайдери минулої ночі заявили, що не виключають, що він матиме незаплановану душевну бесіду з батьком після того, як він приземлиться у Великій Британії.

"Звичайно, ніколи не можна говорити ніколи. Все можливо, особливо з ним. І Його Величність, незважаючи ні на що, любить свого сина", — повідомило джерело.

Але інші вважали, що це дуже малоймовірно.

"Чесно кажучи, здається трохи безглуздим, що він там. Його місце в ієрархії не може бути ясніше. Відвідування коронації, ймовірно, правильне рішення для нього в довгостроковій перспективі. Принаймні він може сказати, що прийшов і доклав зусиль, щоб бути з батьком у його важливий день... Але червона килимова доріжка безперечно не розстеляється, і в нинішньому вигляді він буде просто ще одним членом зборів", — повідомило інше джерело.

Букінгемський палац минулого місяця оголосив, що "раді підтвердити", що Гаррі буде присутній на церемонії свого батька. Були місяці спекуляцій з приводу того, чи він візьме участь у коронації та чи буде присутня Меган Маркл.

Це сталося після того, як у грудні герцог і герцогиня Сассекські випустили документальний серіал Netflix із шести частин, у якому вони припустили, що Вільям потрапив у пастку, і стверджували, що королівська родина погано ставилася до них.

Нагадаємо, якщо ви хочете подивитися пряму трансляцію коронації короля Чарльза, то Фокус писав про те, які ресурси підходять для цього найкраще.