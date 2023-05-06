Чарльз ІІІ порушив королівські традиції, обравши сучасне вбрання на коронацію

74-річний Чарльз ІІІ офіційно став королем Великобританії.

Чарльз ІІІ порушив королівські традиції, обравши сучасне вбрання для коронації. Про це пише Page Six.

Новоспечений британський монарх прибув до Вестмінстерського абатства з королевою Каміллою на церемонію сьогоднішньої коронації в сучасному образі, відмовившись від традиційного королівського вбрання.

74-річний Чарльз вирішив не носити шовкові панчохи та бриджі, які зазвичай вдягають на коронаціях. Королівський інсайдер сказав, що монарх вважав його "занадто застарілим".

Також він вирішив не носити повну військову форму. Замість цього монарх був одягнений у вінтажну мантію держави, темно-червону коронаційну туніку та кремову шовкову сорочку зі штанами Королівського флоту.

Коронація Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Його туніка, яка була натхненна схожими моделями, які носили королі Георг V і король Георг VI на власних коронаціях, була виготовлена Ede і Ravenscroft.

Біла сорочка Turnbull & Asser, також натхненна королями Георгом V і королем Георгом VI, має вишите дубове листя та жолуді на комірах і манжетах.

Тим часом штани короля є частиною його звичайного вбрання і регулярно носяться як частина повного церемоніального фрака Королівського флоту Його Величності.

Коронація Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, 74-річний Чарльз ІІІ офіційно став королем Великобританії.

Також Фокус писав про особливу прикрасу королеви Камілли на коронації.