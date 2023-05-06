Леді в бірюзовій сукні. Хто така Пенні Мордонт, яка несла меч на коронації короля Чарльза

Пенні Мордонт, член парламенту від консерваторів, стала першою в історії жінкою, яка виконувала настільки важливу роль на коронації.

Під час коронації короля Чарльза особливо виділялася леді в елегантному зеленому вбранні та відповідному головному уборі, яка несла меч перед королем і вручала його монарху, який сидів на троні. Це була Пенні Мордонт, член Парламенту від консерваторів, яка також обіймає посаду лорда-голови Таємної ради. Про це пише Daily Mail.

Пенні стала першою жінкою в історії, яка брала настільки важливу участь у коронації. Втім, минулого року вона увійшла в історію, коли стала першою жінкою, яка офіційно оголосила про смерть королеви Єлизавети і проголосила Чарльза новим королем Великобританії.

На коронації короля Чарльза їй було відведено важливу роль. Вона несла державний меч і брала участь у символічній процедурі викупу.

Пенні Мордонт стала першою жінкою, яка відіграла важливу роль у коронації Фото: Getty Images

Одягнена в бірюзово-зелену сукню із золотим оздобленням за 2000 фунтів стерлінгів від бренду Safiyaa, Пенні пронесла Державний меч 17 століття в абатство, перш ніж вручити його королю на його троні.

Пенні Мордонт на коронації короля Чарльза

Меч із хитромудрими деталями був виготовлений для коронації Георга IV у 1821 році. Він інкрустований діамантами, рубінами та смарагдами і прикрашений дорогоцінним камінням у формі троянд, будяків та трилисників.

Меч був благословенний архієпископом Кентерберійським, а потім передано королю.

Меч був доставлений до Вестмінстерського абатства старшиною Емі Тейлор, яка стала першою жінкою, яка взяла на себе обов'язок доставити меч до абатства після того, як її вибрали представляти військовослужбовців на знак поваги до військової кар'єри короля.

Меч, що символізує королівську владу, помістили праву руку короля, потім прикріпили до пояса, а потім відстебнули.

Потім король виступив уперед і запропонував меч старшому священикові, який поклав його на вівтар.

Потім меч був "викуплений" Мордонт, яка поклала символічні гроші на блюдо для милостині, перш ніж витягнути меч із піхов і нести його перед королем.

Пенні Мордонт на коронації короля Чарльза Фото: Getty Images

Пенні Мордонт обіймала посаду міністра оборони Великобританії з 1 травня по 24 липня 2019 року. Також вона є лідером Палати громад та лордом-головою Таємної ради з 6 вересня 2022 року.

Коли було сформовано кабінет Ріші Сунака, Пенні Мордонт зберегла колишні посади.

Нагадаємо, після коронації, що пройшла у Вестмінстерському абатстві, Чарльз III офіційно став королем Великобританії, а також 14 держав, які входять до Співдружності.

Донедавна їх було 15, проте 2021 року острівна держава Барбадос офіційно вийшла з-під влади британської корони, ставши республікою.