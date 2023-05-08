На одному з кадрів зірка сцени ледь не впала.

38-річна американська співачка Кеті Перрі прокоментувала свої "вірусні" фото з коронації Чарльза ІІІ, на одному з яких вона послизнулась та ледь не впала.

"Не переймайтесь, друзі, я знайшла своє місце", — написала кохана Орландо Блума у Twitter.

Кеті Перрі

Артистка спіткнулася під час виходу з Вестмінстерського абатства після церемонії коронації Чарльза III і королеви Камілли в Лондоні. Поп-зірка була помічена на фотографіях з історичної події, коли вона намагалася відновити рівновагу.

Перрі, яка була одягнена в бузковий комплект від Вів’єн Вествуд з відповідним капелюхом і рукавичками, ледь не впала після того, як її білі туфлі на шпильках послизнулися на мокрому бетоні.

Однак Перрі уникла катастрофи, оскільки змогла успішно вийти з англіканської церкви, не впавши на землю.

А у Вестмінстерському абатстві їй не пощастило. Співачка виглядала розгубленою, коли намагалася знайти своє місце на початку коронації.

Кеті Перрі на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

За день після цього артистка виступила на коронаційному концерті у Віндзорському замку.

Кеті Перрі на коронаційному концерті Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

На Кеті Перрі була золотиста сукня від Вівʼєн Вествуд, як і наряд на офіційній частині коронації.

Кеті Перрі на коронаційному концерті Чарльза ІІІ

Також Фокус писав про інших зіркових гостей коронації Чарльза ІІІ.