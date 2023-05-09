9 травня 2023 року: священномученика Василя — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вінчатися та одружуватися, а також прибирати в будинку.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Василя.

Він жив у IV столітті у місті Амасія. Присвятив себе захисту християн, борючись проти язичників та ідолопоклонників, а також підтримуючи вірян.

Тоді імператором був Ліціній, який закохався в служницю своєї дружини, на ім'я Глафіра. Він мав намір одружитися з нею, але Глафіра розповіла про це своїй господині та просила врятувати її. Цариця відправила служницю в Амасію, де мешкав Василь. Святитель прийняв її під свою опіку і повідомив імператору, що служниця померла.

Тоді в Амасії почали будувати новий храм, і Глафіра написала листа своїй цариці, попросивши про допомогу. Однак цей лист потрапив до рук розгніваного імператора. Він наказав доставити до нього єпископа та Глафіру. Коли вони прибули, служницю відразу ж убили, а Василя кинули до в'язниці, вимагаючи від нього зректися Бога. Однак святитель відмовився і йому відрубали голову.

Також 9 травня в Україні – День Європи.

Що не можна робити 9 травня:

свататися, вінчатися, одружуватися — такий союз буде недовгим;

прибирати в домі;

мити вікна;

ходити на полювання.

Народні прикмети та повір'я:

чути зозулю — незабаром погода покращає;

теплий день — добре вродять огірки;

прилетіли ластівки — до тепла та багатого врожаю.

День ангела святкують:

Василь, Іван, Микола, Петро, Степан, Глафіра.

Народилися цього дня:

1962 рік — Дейв Гаан, британський музикант, вокаліст британської групи "Depeche Mode".

Також у цей день:

1913 рік — вийшов фільм "Фантомас";

1919 рік — Симона Петлюру обрали керівником Директорії УНР;

1920 рік — польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків;

1962 рік — перший політ в США вертольота-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2022 рік — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.