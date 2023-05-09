На коронаційній ході в Лондоні один із коней врізався у глядачів (відео)

Гвардійцю вдалося взяти коня під контроль через кілька секунд.

Незважаючи на те, що коронація Чарльза III — вже історія, в мережі продовжують виринати моменти, які бачили не всі. Один із таких — інцидент, який стався тоді, коли полк Придворної кавалерії супроводжував короля та королеву після їхньої коронації по торговому центру Лондона, пише Express.

Приблизно 160 військовослужбовців входили в ескорт Государя придворної кавалерії, і все йшло за планом, однак у якийсь момент один із солдатів лейб-гвардії втратив контроль над конем.

ЗМІ облетіли кадри, де тварина задкує у натовп, коли вершник відчайдушно намагається взяти його під контроль. Охоронці, які стояли вздовж дороги, спробували відійти убік, коли кінь врізався в барикаду, поваливши її, і в натовп глядачів, котрі розбіглися подалі. Один із вартових упав, і його колеги допомогли йому підвестися.

На щастя, коня зрештою вдалося взяти під контроль, і він зайняв позицію за каретою Gold State.

Коли король і королева після коронації їхали до Букінгемського палацу з Вестмінстерського абатства, їх супроводжували понад 4000 військовослужбовців. На чолі процесії – приблизно за милю попереду – перебував бригадний майор підполковник Джеймс Шоу верхи на коні на прізвисько Тінь Соверена.

Раніше Фокус писав про те, що під час коронації біля Вестмінстерського абатства помітили дивну людину в довгому плащі і з палицею. Його вже прозвали "Похмурим жнецем".