Кейт Міддлтон показала нові фото та відео зі своїми дітьми

Принц та принцеса Уельські вирішили залучати своїх дітей до волонтерства з ранніх років.

Відсвяткувавши коронацію Чарльза III, принц Вільям зі своєю родиною повернулися до більш повсякденних обов'язків. Перший у черзі на престол син короля разом із дружиною та всіма трьома дітьми – 9-річним Джорджем, 8-річною Шарлоттою та 5-річним Луї – відвідали скаутський табір у місті Слау на сході графства Беркшир, де всі разом взяли участь у традиційних активності та поспілкувалися з волонтерами, які облагороджують його територію. На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу з'явилися фото та відео того, чим займалася родина.

Зокрема, шанувальники Уельсів отримали можливість знову побачити юних принців та принцесу, які брали активну участь у фарбуванні кашпо, щось свердлили, возили пісок та змагалися у стрільбі з лука. У фіналі візиту діти Уельських за допомогою кольорової фарби залишили відбитки рук на спеціальному стенді, розташованому у хатині скаутів.

Принцеса Шарлотта була одягнена в рожевий светр, джинсові шорти та кросівки Next, прикрашені рожевою зіркою. Її молодший брат одягнув футболку у сіру й білу смуги та сині шорти, а Джордж був у синій футболці, темній куртці та джинсах.

Щодо Кейт, то навіть на волонтерській роботі вона виглядала бездоганно. Принцеса одягла вільну блакитну блузку, темно-коричневі джинси-скінні та коричневі черевики челсі.

На фото, опублікованих Кетрін, можна побачити, як принц Вільям разом зі старшим та молодшим сином керував міні-екскаватором, як діти працювали, смажили маршмелоу та просто весело проводили час.

"Волонтеримо всією родиною", – підписала фото Кетрін.

Зазначимо, що якщо про приїзд королівського подружжя організатори знали, то про їхніх дітей дізналися тільки, коли принц Вільям та принцеса Кейт прибули. Таким чином батьки хотіли захистити своїх синів і дочку від зайвого галасу і дати їм більше простору для спілкування з однолітками.

Раніше Фокус писав, що навіть на такому заході принц Луї примудрився повеселити публіку своєю поведінкою.