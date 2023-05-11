11 травня 2023 року: Максимів день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна збирати сік з берези та планувати заручини.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Дади, Максима та Квінтіліана, які були братами та жили за часів імператора Діоклетіана. Колись вони не захотіли йти на язичницьке свято, а натомість поїхали молитися Богу. Після цього їх примушували схилитися до язичництва та вклонитися ідолам, але вони залишилися вірними Христу, за що всіх трьох довго мучили, а потім відсікли голови.

Що не можна робити 11 травня:

збирати сік з берези;

проколювати вуха та міняти сережки;

планувати заручини.

Народні прикмети та повір'я:

ясний схід — влітку буде хороша погода;

куди бджоли сідають, те й уродить добре;

дощовий день – буде хороший урожай;

вранці туман — вечір буде дощовим.

День ангела святкують:

Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

Народилися цього дня:

1720 рік — Барон Мюнхгаузен, німецький барон, історична особа та літературний персонаж

1904 рік — Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст, графік, скульптор, режисер і письменник.

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