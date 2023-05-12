Сара Фергюсон опублікувала перше фото з принцесами Євгенією та Беатріс після коронації Чарльза III

Герцогиня Йоркська не була присутня на коронації, зате її відвідали її дочки і вони сиділи поруч із принцом Гаррі.

Сара "Фергі" Фергюсон порушила мовчання після коронації, поділившись фотографією зі своїми дочками, принцесою Євгенією та принцесою Беатріс, перед концертом, що відбувся у Віндзорському замку. Про це пише Hello Magazine.

Сара з доньками на концерті були в чарівному вбранні. Вагітна принцеса Євгенія була у білій сукні з чорною обробкою, її сестра – у бордовій сукні, а герцогиня Йоркська з'явилася у чорному закритому френчі з ефектним поясом та яскравою спідницею.

Сара Фергюсон із доньками Фото: Instagram sarahferguson15

У зворушливому підписі герцогиня Йоркська написала: "У минулі вихідні на концерті Coronation з моїми дівчинками. Мені так пощастило, що мене запросили і я взяла участь у тому, що було чарівною виставою. Це була велика честь і я дуже вдячна".

Сара Фергюсон не була присутня на самій церемонії, але поділилася посланням підтримки нещодавно коронованому королю Чарльзу. "Щирі привітання Їх Величності королю та королеві", — написала Сара, опублікувавши фото Чарльза та Камілли в золотій кареті.

У квітні стало відомо, що Сара не була запрошена на коронацію, і під час просування свого нового роману "Розпусні жінки" вона розповіла про свої плани на цей великий день.

"Особисто в мене буде невелика чайна церемонія, коронаційний сендвіч з куркою та вівсянка. І це зробить мене щасливою", — сказала вона.

Сара також підтвердила, що вона не засмутилася відсутністю запрошення.

"Я люблю дивитися такі заходи по телебаченню, тому що ви чуєте багато цікавого. Коментатори завжди на висоті. До того ж я розлучилась з принцом Ендрю, тому я нічого не чекаю. Ви не можете мати і те, і інше, ви не можете розлучитись, а потім сказати: "Я хочу цього…", — філософськи зазначила Фергі.

Фергі влаштувала пікнік для клієнтів будинку для людей похилого віку в день коронації

Зрештою герцогиня Йоркська провела день коронації з користю. Вона поїхала в найближчий від її резиденції Royal Lodge у Віндзорі будинок для людей похилого віку разом з королівськими коргі та влаштувала для клієнтів будинку миле чаювання зі спеціальним коронаційним тортом та сендвічами.

Нагадаємо, на коронації принцеси Євгенія та Беатріс були в ефектних образах та дуже дорогих прикрасах. Євгенія з'явилася у розкішному кольє вартістю 130 000 фунтів стерлінгів, а її сестра – у сережках-кільцях від бренду Garrard Blaze з рожевими сапфірами, рубелітами та рожевими опалами.