Календар краси на другу половину травня 2023 року: коли краще робити різні процедури

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити у сприятливі для цього дні, щоб результат та тривалість ефекту порадували. Цей календар допоможе вам спланувати все у сприятливі дні.

Місячний календар процедур краси на другу половину травня 2023 року:

Стрижка та фарбування волосся: 20, 23, 25, 27, 29-31

Манікюр та педикюр: 20, 25, 30

Схуднення та ліпосакція: 20-31

Видалення пігментних плям, бородавок: 20, 25, 30

Епіляція та депіляція: 14-17, 23-27

Масаж та процедури від целюліту: 16, 17, 23, 31

Хірургічні операції: 21–31

Вилучення зубів: 13-18

Лікування зубів: 21-31

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (19 травня) важливо подбати про своє харчування та розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl