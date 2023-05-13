13 травня 2023 року: апостола Якова – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вирушати в подорож і згадувати про погане.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Якова.

Яків був братом Іоанна Богослова, а їхній батько, Зеведей, був рибалкою. Одного разу Яків та Іван ловили рибу, а Господь закликав їх стати Його учнями та проповідниками. З того часу вони вирушили до міст і проповідували Його вчення. Яків більшу частину життя провів в Іспанії, але потім повернувся до Юдеї, де прославляв і поширював справжню віру. Він навіть хрестив філософа Гермогена та його учня Філіпа. Коли почалося переслідування християн, апостол Яків був убитий мечем.

Що не можна робити 13 травня:

вирушати в подорож;

одружуватися;

згадувати про погане;

робити ремонт;

запізнюватися.

Народні прикмети та повір'я:

на сході сонця чистий та ясний небосхил – буде теплим літо;

зоряна ніч — чекайте гарний урожай;

теплий вечір – уродить зерно.

День ангела святкують:

Максим, Василь, Гнат, Микита, Яків.

Народилися цього дня:

1979 — В'ячеслав Шевчук, український футболіст;

1986 — Роберт Паттінсон, англійський актор театру і кіно, модель і музикант.

1986 — Олександр Рибак, норвезький співак і скрипаль білоруського походження, переможець конкурсу "Євробачення-2009".

Також у цей день:

1501 — Амеріго Веспуччі вирушає в подорож на Захід, в ході якої з'ясовує, що Колумб відкрив новий континент;

1927 — засновують київський футбольний клуб "Динамо";

1950 — в англійському Сільверстоуні проходить перша гонка першого чемпіонату "Формули-1";

1992 — американські космонавти знаходяться у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), вперше в космос виходять відразу три космонавти.