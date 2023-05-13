Євробачення 2023 року стає цікавішим. У мережі з'явилося відео з репетицій Вєрки Сердючки та Джамали

Українські артисти виступлять на "Євробаченні 2023" як запрошені гості і, судячи з уривків, шоу буде грандіозним.

Вже незабаром стартує фінал пісенного конкурсу "Євробачення 2023" і на ньому виступлять не лише конкурсанти з 26 країн, а й запрошені гості з України.

Багато хто з них уже показав свої фото з Ліверпуля. А також у мережі з'явилося відео із репетиції номерів українських зірок.

Репетиції українських артистів на "Євробаченні-2023"

Судячи з відео, у фіналі виступлять Тіна Кароль, переможці минулого року Kalush Orchestra, гурт Go_A, Джамала і, звичайно, Вєрка Сердючка, яка хоч і не здобула перемогу у 2007 році, але її номер досі залишається одним із найпопулярніших в історії конкурсу.

Раніше Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, показав фото з Джамалою та підтримав конкурсантів від України цього року – дует TVORCHI, які виступатимуть із піснею "Heart of Steel".

А Тіна Кароль показала своє розкішне вбрання, в якому вийде на сцену Євробачення. Його створив український дизайнер Іван Фролов. Він створив оновлені костюми для дуету TVORCHI. Дизайнер зазначив, що надихався народними українськими костюмами та хотів показати силу та міць нашої країни та українських воїнів. Також у костюмі його бренду виступатиме Джамала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, де дивитися трансляцію гранд-фіналу "Євробачення 2023" та як голосувати, коли виступи завершуватимуться.