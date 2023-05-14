14 травня 2023 року: пророка Єремії — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати і свариться.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Єремії. Він дізнався про те, що йому судилося стати служником Бога, коли йому було 15 років. Він не був готовий до цього в такому юному віці, але Бог пообіцяв, що завжди буде поряд. З того часу Єремія пророкував 23 роки і навіть написав кілька книг.

Що не можна робити 14 травня:

давати в борг;

сваритися;

лінуватися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

ясна погода — так само буде і під час збирання хліба;

на сході сонця безхмарно — літо буде спекотним;

хмарний день — зима буде морозною.

День ангела святкують:

Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Народилися цього дня:

1627 рік — Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорізького;

1871 рік — Василь Стефаник, український письменник.

1969 рік — Кейт Бланшетт, австралійська актриса, лауреат двох "Оскарів", трьох "Золотих глобусів" та ін. нагород.

1975 рік — Святослав Вакарчук, український музикант, співак і автор пісень, лідер гурту "Океан Ельзи", політик.

1984 рік — Марк Цукерберг, американський програміст, засновник і генеральний директор соціальної мережі Facebook.

Також у цей день:

1796 рік — британський хірург Едвард Дженнер вперше в світі робить успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику;

1853 рік — у США отримали патент на згущене молоко;

1975 рік — футболісти "Динамо" (Київ) вперше борються за Кубок Володарів Кубків.