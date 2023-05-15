15 травня 2023 року: страстотерпців Бориса та Гліба – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна тримати гаманець порожнім і розповідати про свої сни.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква згадує перенесення мощів благовірних князів страстотерпців Бориса та Гліба. Вони були родичами засновника Кирилівської церкви князя Всеволода. За наказом його діда, князя Святослава, у Вишгороді було зведено Борисоглібський храм, куди й перенесли мощі Бориса та Гліба. Канонізацією князів займався сам Ярослав Мудрий наприкінці XI ст.

Що не можна робити 15 травня:

носити гаманець порожнім;

розповідати про свої сни;

віддавати комусь гроші після заходу сонця;

відмовляти нужденним.

Народні прикмети та повір'я:

холодно та вітряно – влітку буде така сама погода;

черемха зацвітає до похолодання;

якщо вночі чути соловейка — погода буде сонячною;

яскравий захід сонця – літо буде сухим.

День ангела святкують:

Опанас, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид.

Народилися цього дня:

1856 рік — Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз;

1873 рік – Павло Скоропадський, український державний, політичний та громадський діяч, військовий, Гетьман Української Держави;

1859 рік — П'єр Кюрі, французький фізик, лауреат Нобелівської премії (1903).

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