Інсайдер розповів про справжні стосунки між Дженніфер Лопес та Беном Аффлеком

Напередодні в мережі почали ширитися чутки про серйозні проблеми у їхньому шлюбі.

Інсайдери розповіли про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на фоні чуток про їхні непорозуміння. Про це пише Daily Mail.

Стосунки голлівудського актора та його дружини Джей Ло все ще міцні, попри припущення, що вони посварилися на прем’єрі її останнього фільму "Мати".

У той час як деякі експерти інтерпретували мову їхнього тіла на червоній доріжці як напружену під час обговорення, джерело, близьке до зіркової пари, повідомило, що "чутки про те, що вони постійно сваряться, є хибними".

"Вони в неймовірно хорошому місці, дуже люблять і підтримують одне одного", — розповів інсайдер.

Нові кадри ймовірної сварки між Аффлеком і 53-річною Лопес показують, як вони нібито "розмовляють про те, де зустрітися з рештою своєї сім’ї, йдучи по килимовій доріжці для показу".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Відновивши роман на початку 2021 року, майже через два десятиліття після розірвання перших заручин, зірковий дует одружився в Лас-Вегасі влітку 2022.

Вони виховують дітей-підлітків від попередніх шлюбів.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек підігріли чутки про проблеми у їхньому шлюбі.

Також Фокус писав про романтичне побачення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у Санта-Моніці.