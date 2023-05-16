81-річна телеведуча знялася в купальнику для Sports Illustrated (фото)

Стюарт стала найстаршою знаменитістю, яка коли-небудь знімалася для журналу.

Американська телеведуча та письменниця Марта Стюарт у свої 81 показала, що навіть у цьому віці можна дивувати й підкорювати. Вікова зірка знялася для обкладинки журналу Sports Illustrated. Так вона стала найстарішою моделлю, яка коли-небудь з'являлася на сторінках цього видання.

За словами Стюарт, їй дуже подобається фото, де вона зображена в білому злитому купальнику з глибоким вирізом у парі з помаранчевою накидкою.

"Я відчуваю тремтіння. Дивно поїхати на острів і переодягнутися в дев'ять різних купальних костюмів за один день на очах у всіх цих людей, і це виявилося нормально. Коли я почула, що буду на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit, я подумала: "О, це дуже добре, я буду найстарішою людиною, яку я коли-небудь бачила на обкладинці Sports Illustrated". Я не дуже думаю про вік, але я подумала, що це щось історичне", — зізналася Стюарт.

Телеведуча підкреслила, що хотіла сфотографуватися для обкладинки, щоб довести, що жінки можуть мати гарний вигляд і почуватися добре в будь-якому віці.

Фотографії були зроблені Рувеном Афанадором у Домініканській Республіці на території готелю Casa de Campo Resort & Villas. Стюарт приміряла 10 різних купальників, включно з червоним купальником із глибоким вирізом на бретелях, коричневим суцільним купальником і модним металевим чорно-сріблястим купальником на блискавці.

Стюарт — одна із чотирьох знаменитостей, які будуть названі зіркою обкладинки 2023 року.

Раніше Фокус писав, що акторка Меган Фокс, попспівачка Кім Петрас і модель Брукс Надер також з'являться на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue.