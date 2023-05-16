Експерт з мови тіла розповів, як змінилася Кейт Міддлтон після коронації Чарльза ІІІ

За роки життя в королівській родині Кейт перетворилася з простачки на впевнену в собі жінку, котра має величезний вплив при дворі.

41-річна принцеса Уельська, яка незабаром відзначить 12-річну річницю шлюбу з принцом Вільямом, за роки, проведені в королівській родині, перетворилася із сором'язливої простолюдинки та "сусідньої дівчини" на особистість, яка знає собі ціну і готова стати новою королевою. Про це говорять її одяг, манери та мова тіла. Її впевненість у собі ще більше зросла після коронації Чарльза ІІІ, пише Express.

За словами експерта з мови тіла Даррена Стентона, Кейт Міддлтон змінила свою поведінку і жести, щоб стати "найупевненішим у собі членом королівської родини". Він переконаний, що на коронації публіка побачила "ще багатшу, впевненішу і сильнішу версію Кейт". Мовою тіла вона демонструє, яким монархом зрештою хоче бути.

"Це схоже на досвід принцеси Діани, оскільки обидві виявилися досить сором'язливими, і було ясно, що їм незручно перед камерою, і вони прагнули більшої анонімності. Вони демонстрували свою невпевненість жестами. Наприклад, це може бути простий дотик до вашої обличчя, видалення невидимого піску з ока чи дотик до підборіддя, чи покладання руки на голову, уникнення зорового контакту з іншими, почервоніння чи блідість обличчя від збентеження та багато іншого”, – пояснив Даррен.

Однак після багатьох років перебування на публіці і особливо після здобуття нового титулу принцеси Уельської Кейт розвинула "стійкість і впевненість" та підтримує "фантастичний зоровий контакт".

"Через кілька років після того, як все більше і більше засобів масової інформації, інтерв'ю та суспільної уваги піддавалися все більшій і більшій цікавості, стало ясно, що Кейт почала розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб справлятися з суворістю перебування на очах у публіки. Ми почали помічати зменшення кількості її промовистих жестів, таких як рух руки до обличчя, складання рук, що майже схоже на самообнімання чи заспокійливий жест, який шукає впевненості. Ці старі жести замінюються новим потужною і впевненою мовою тіла", – наголосив експерт.

Принцеса Уельська на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty

Даррен упевнений, що тепер Кетрін розуміє, що приверне навіть більше уваги з боку громадськості та засобів масової інформації, ніж принцеса Діана колись раніше, через цифрову епоху, в якій ми живемо:

"З цього моменту, і до наближення її ролі монарха ми будемо бачити безліч впевнених жестів, таких як збереження сильної пози, відповідність та відображення їхньої мови тіла, щоб встановити порозуміння, коли вона зустрічається з іншими членами королівської родини, і особливо з високопоставленими особами". з-за кордону як наступні у черзі на престол".

Більше того, він упевнений: мова тіла принцеси Уельської показує, що тепер вона є "найвпевненішим у собі членом королівської родини".

"Кейт дуже добре приймають усі члени королівської родини, особливо Камілла, з якою вона має міцну дружбу, і Кейт дуже поважає свою свекруху", — пояснив Стентон.

Між королевою Каміллою та Кейт – міцна дружба. Фото: Getty

Водночас на публіці Кетрін ніколи не виявляє снобізму та гордині.

"Коли Кейт береться за офіційні заходи, вона може трохи виявити свою індивідуальність, і ці моменти дозволяють їй розкрити перед публікою посил: "Я така ж, як ви, я можу бути королівською особою, але я все ще на вашому рівні, і я знаю, як отримувати задоволення від жарту", — підсумував експерт.

Раніше Фокус писав, що дядько Кейт Міддлтон гордий через те, як його племінниця поводилася і виглядала на коронації.