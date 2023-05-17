Ума Турман з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у Каннах із сином Левоном

У Каннах стартував 76-й кінофестиваль і червона доріжка порадувала шанувальників селебріті.

53 американська актриса Ума Турман вийшла на червону доріжку 76-го кінофестивалю Канна, щоб відсвяткувати прем'єру нового фільму Джонні Деппа "Жанна Дюбаррі". На заході до неї приєдналася особлива людина – її син Левон Турман-Хоук. Про це пише РageSix.

21-річний Турман-Хоук сам є актором, який зіграв головну роль у "Затемненні" у 2018 році та інших майбутніх постановках, включаючи "Острів кицьок" режисера Зої Кравіц. Хлопець був одягнений у темно-синій смокінг та чорні туфлі. Дует тримався за руки та позував для фотографів на фестивалі.

Тим часом Турман блищала елегантністю в пишній блідо-ліловій сукні в стилі принцеси від Dior і темно-червоній накидці зі шлейфом, що вільно сидить на її плечах. Зірка "Кримінального чтива" доповнила сліпучий ансамбль кольє Chopard, що гармонує, прикрашеним бісером. Вона зібрала своє світле волосся у недбалий пучок, щоб завершити образ.

Ума Турман та Левон Турман-Хоук Фото: Getty Images

Незабаром після появи на килимовій доріжці Ума вийшла сцену, щоб вручити почесну Золоту пальмову гілку Майклу Дугласу на знак визнання досягнень актора та його внеску до кіно.

Також відомо, що дочка Уми, Майя Хоук, також збирається з'явитися на фестивалі цього року через свою роль у "Місті астероїдів".

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