17 травня 2023 року: мучениці Пелагії — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна обривати рослини та ображати птахів.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Пелагії. Вона була піддана тортурам за те, що відмовилася виходити заміж за імператора Діоклетіана, адже сповідувала християнство. Пелагія була спалена на вогні.

Що не можна робити 17 травня:

обривати рослини;

сваритися з рідними, лихословити;

пити алкогольні напої;

ображати птахів, особливо ворон.

Народні прикмети та повір'я:

на калині з'явилися квіти – можна сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби, кукурудзу;

багато травневих жуків до посушливої погоди;

чути як кукує зозуля – чекайте на хорошу погоду;

дощовий день – буде добрий урожай.

День ангела святкують:

Антоній, Валеріан, Кирило, Леонтій, Микита, Мирослава, Марія.

Народилися цього дня:

1953 рік — Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану (з 2019).

Також у цей день:

1718 рік — британський юрист Джеймс Пакл отримав патент на перший у світі кулемет;

1861 рік — перше у світі туристичне бюро відправляє в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона до Парижа);

1916 рік — у Великобританії вперше у світі здійснюють перехід на літній час;

1997 рік — Пол Маккартні отримав по Інтернету за 30 хвилин більше 3 млн питань (світовий рекорд);

2009 рік — вийшла перша, тестова версія комп'ютерної гри Minecraft, що стала однією з найпопулярніших у світі.