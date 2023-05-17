Зендея в коштовностях Bulgari повторила культовий образ принцеси Діани

Акторка не перший рік є амбасадором Bulgari.

Американська актриса та співачка Зендея у свої 26 років є затребуваною не тільки на знімальному майданчику, а й у сфері моди, оскільки давно стала іконою стилю. Дівчина демонструє на червоних доріжках вбрання, яке потім довго обговорюється фешн-критиками. Тому не дивно, що актриса опинилася серед запрошених на виставку ювелірного бренду Bulgari у Венеції, Італія, де була представлена колекція Високого ювелірного мистецтва Mediterranea

Зендея виглядала на мільйон. Вона вибрала чорну облягаючу сукню-"русалку" від Richard Quinn з вирізом у формі серця та відкритими плечима, щоб по-справжньому продемонструвати свої прикраси Bulgari. Акторка вже не перший рік є амбасадором цього бренду.

Зендея у сукні від Richard Quinn Фото: Getty

Оглядачі звернули увагу не тільки на елегантний образ Зендеї, а й знайшли відсилку на схожу сукню принцеси Діани, в якій вона з'явилася на публіці після розлучення з принцом Чарльзом.

Принцеса Діана в "сукні помсти" Фото: Getty Images

Принцеса Уельська танцює з Джоном Траволтою Фото: Getty Images

Щоправда, навіть тут думки розділилися, оскільки багато хто вирішив, що сукня – данина поваги покійній принцесі Уельській, але не "сукні помсти", а ансамблю, в якому вона свого часу станцювала з Джоном Траволтою в Білому домі.

Раніше Фокус писав, що на виставці ювелірного будинку були й інші його амбасадорки – Пріянка Чопра та Енн Гетевей.