77-річна жінка добилася весілля своєї мрії, вийшовши заміж за себе

Жінка з Огайо вийшла заміж за кохання всього свого життя — за себе.

77-річна Дороті "Дотті" Фіделі відсвяткувала свою любов до себе унікальною весільною церемонією в будинку для людей похилого віку O'Bannon Terrace у Гошені. Про це пише Today.

Фіделі поділилася, що вона нервує та схвильована важливим днем.

"Це щось нове для мене, — сказала вона виданню. — Це емоційно для мене, бо це те, чого я завжди хотіла".

Жінка мала шлюб, який вона уклала на короткій церемонії у будівлі суду в 1965 році, проте він тривав лише 9 років.

"Я була в чорній сукні, тому я була приречена ще до того, як почала", — сказала вона.

Фіделі турбувалася про те, що вже "надто пізно" для весілля її мрії, але незабаром вона передумала.

"Я була із собою 40 років", — сказала вона, додавши, що коли вона була в церкві, то зрозуміла, що хоче "зробити щось особливе" для себе.

У результаті матері трьох дітей на думку спала ідея вийти заміж за себе. Про таку можливість вона дізналася від сусідів у будинку для літніх людей, які бачили, як жінка робила щось подібне в ток-шоу.

"Тепер у мене є другий шанс зробити щось, що зробить мене щасливою", — сказала вона.

І, витративши більшу частину свого життя на турботу про своїх дітей та онуків, Фіделі твердо заявила: "Моя черга робити те, що я хочу".

Дочка Фіделі, Донна Пеннінгтон, допомогла матері знайти сукню, приготувала їжу для заходу й навіть прикрасила громадську кімнату будинку для літніх аркою з повітряних куль та іншим декором.

Раніше Фокус писав про жінку, яка вийшла заміж після 35 років спільного життя з коханим.