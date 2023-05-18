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18 травня 2023 року: великомучениці Ірини Македонської — чого сьогодні не можна робити?

Великомучениця Ірина Македонська

Сьогодні не можна ходити в гості до незаміжніх дівчат і пліткувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомучениці Ірини Македонської. Вона відома тим, що виросла в язичницькій сім'ї — була дочкою імператора Ліцинія, але мудрець, який навчав її, був християнином і таємно розповідав Ірині про Христа. У дорослому віці вона намагалася схилити свого батька до віри, за що була кинута під копита коней, але тварини не торкнулися її. Також вона врятувала від смерті батька, коли в нього вселився диявол. Пізніше стала провидицею.

Також 18 травня 2023 року в Україні святкують День вишиванки, який щороку припадає на третій четвер травня.

Що не можна робити 18 травня:

  • ходити в гості до незаміжніх дівчат;
  • гуляти після заходу сонця;
  • пліткувати;
  • сваритися.

Народні прикмети й повір'я:

  • дощовий день — уродить хліб;
  • черемха зацвіла — до похолодання;
  • блискавка — до гарного врожаю капусти;
  • перестали щебетати птахи — до грози;
  • у воді купаються гуси — чекайте на тепло.

День ангела святкують:

Варлаам, Єфрем, Ірина, Яків.

Народилися цього дня:

1048 рік — Омар Хайям (пом. 1131), перський і таджицький поет, математик, філософ;

1920 рік — Папа Римський Іоанн Павло II;

1993 рік — Alekseev (спр. ім'я Микита Алексєєв), український співак.

Також у цей день:

1804 рік — Наполеон стає імператором Франції;

1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;

1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;

1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;

1949 рік — у Нью-Йорку відкривають перший вертолітний майданчик.