Сукня за 138 тис. грн та бюджетні сережки: Кейт Міддлтон у розкішному літньому вбранні

Сукня-сорочка цього сезону – один з найпопулярніших предметів гардеробу.

41-річна принцеса Уельська відвідала дитячий психологічний центр імені Анни Фрейд у Лондоні в рамках Тижня обізнаності з психічним здоров'ям. Для заходу вона обрала дуже елегантний та жіночний ансамбль.

Кейт Міддлтон одягла зелену сукню-сорочку на гудзиках від Suzannah London. Незважаючи на простоту, сукня коштує 3000 фунтів стерлінгів (138 тис. грн). Модель під назвою "Flippy Wiggle" пошита з чистого італійського крепу на шовковій підкладці. Це нова інтерпретація культового вбрання з вінтажного архіву британського бренду кінця 1940-х років. Приталене вбрання з рукавами-ліхтариками "три чверті" та манжетами має v-подібний виріз у зоні декольте, лацкани на грудях, контрастні сині гудзики, обтягнуті тканиною, і тонкий ремінець зі шкіряною основою.

Колір вбрання – не випадковий. Як відомо, зелена стрічка є міжнародним символом обізнаності з психічним здоров'ям. Примітно, що в колекції головної королівської модниці є така ж версія сукні білого кольору. Вона одягала її на поминальну службу в Гренфелл-Тауер минулого року.

Під сукню Кетрін обрала білі шкіряні туфлі з відкритою п'ятою на підборах, чорним носком та ремінцем Mary-Jane від Alessandra Rich за 540 фунтів стерлінгів (25 тис. грн). З прикрас на ній була її обручка з сапфіром та діамантами, а також сережки від бюджетного бренду Accessorize вартістю 11 фунтів стерлінгів (505 грн).

Кейт Міддлтон вибирає зелений Фото: Getty

Волосся принцеса традиційно залишила розпущеним, і воно хвилями спадало їй на плечі, а макіяж був зроблений з акцентом на очі.

Герцогиня Кембриджська та Корнуольська поговорила з групою учнів середньої школи, а також поцікавилася у них, як вони справляються з тривожними розладами. Вона поспілкувалася з експертами та співробітниками центру за круглим столом, щоб обговорити, як можна ефективніше підтримати психічний добробут нинішнього та майбутніх поколінь.

У січні Кетрін, яка з 2016 року є покровителькою центру Анни Фрейд, запустила кампанію "Формування нас" через свій Центр раннього дитинства Королівського фонду. Проєкт спрямований на те, щоб "перетворити проблему раннього дитинства з теми, що становить науковий інтерес, на одну з найбільш стратегічно важливих тем нашого часу".

Після зустрічі Кейт поспілкувалася з публікою, що зібралася зовні, і зробила з ними кілька селфі, а також поговорила з групою школярок зі школи Святої Катерини у Брістолі.

Раніше Фокус писав, що Кетрін одягла яскраво-жовтий піджак із білими штанами, продемонструвавши варіант ділового ансамблю.