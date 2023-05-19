19 травня 2023: Йова Багатостраждального — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися з родичами та ледарювати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Йова Багатостраждального. За часів Мойсея він був відомий як благочестива людина. Він мав велику родину. Колись диявол втрутився в його життя і позбавив Йова всього, що в нього було, а також вразив його страшною хворобою. У цей час його дружина багато працювала і постійно скаржилася Йову на страждання. Він відповів їй, що Бог не дає людям більше, ніж вони можуть витримати, і тому вони повинні бути вдячними. За свою глибоку віру Господь нагородив Йова, повернувши йому все втрачене удосталь. З того часу святий прожив ще 140 років.

Що не можна робити 19 травня:

сваритися із родичами;

ледарювати, адже можна захворіти;

вранці краще не висаджувати горох.

Народні прикмети та повір'я:

туман вранці — ще довго не буде дощів;

сонячний та яскравий день до спекотного літа;

рясна роса — уродять огірки.

День ангела святкують:

Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

Народилися цього дня:

1881 рік— Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турецької Республіки (1923-1938).

1989 рік – Позитив, український співак та музикант;

1992 рік — Сем Сміт, британський співак, автор пісень, володар 4 премій "Греммі", "Оскара" та ін. нагород.

Також у цей день:

1051 рік — у французькому Реймсі коронують дочку Ярослава Мудрого — Ганну Ярославну;

1649 рік — Англія стає республікою;

1998 рік — з національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомі викрадають дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.