19 травня 2023: Йова Багатостраждального — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися з родичами та ледарювати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Йова Багатостраждального. За часів Мойсея він був відомий як благочестива людина. Він мав велику родину. Колись диявол втрутився в його життя і позбавив Йова всього, що в нього було, а також вразив його страшною хворобою. У цей час його дружина багато працювала і постійно скаржилася Йову на страждання. Він відповів їй, що Бог не дає людям більше, ніж вони можуть витримати, і тому вони повинні бути вдячними. За свою глибоку віру Господь нагородив Йова, повернувши йому все втрачене удосталь. З того часу святий прожив ще 140 років.
Що не можна робити 19 травня:
- сваритися із родичами;
- ледарювати, адже можна захворіти;
- вранці краще не висаджувати горох.
Народні прикмети та повір'я:
- туман вранці — ще довго не буде дощів;
- сонячний та яскравий день до спекотного літа;
- рясна роса — уродять огірки.
День ангела святкують:
Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.
Народилися цього дня:
1881 рік— Мустафа Кемаль Ататюрк, перший президент Турецької Республіки (1923-1938).
1989 рік – Позитив, український співак та музикант;
1992 рік — Сем Сміт, британський співак, автор пісень, володар 4 премій "Греммі", "Оскара" та ін. нагород.
Також у цей день:
1051 рік — у французькому Реймсі коронують дочку Ярослава Мудрого — Ганну Ярославну;
1649 рік — Англія стає республікою;
1998 рік — з національної галереї сучасного мистецтва в Римі невідомі викрадають дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.