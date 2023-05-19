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Молодий місяць у Тельці 19 травня 2023 року: що не можна робити

Вже сьогодні, 19 травня, відбудеться молодик — початок нового місяця, який знаменує час для планування та закладання намірів.

Коли настане травневий Молодик?

Останній молодик цієї весни настане сьогодні, 19 травня, о 17:56 за київським часом. Місяць у цей час перебуватиме у знаку Тельця, але потім перейде на знак Близнюків.

Для людей цей Молодий місяць може стати періодом невизначеності — практичний Телець вказуватиме на вирішення питань, а емоційні Близнюки провокуватимуть легковажні вчинки. Астрологи рекомендують приймати лише обдумані рішення, а також провести цей час у спокої та усамітненні.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити у цей період:

  • складати плани на найближче майбутнє;
  • зайнятися творчістю чи пошуком нового хобі;
  • вирішувати фінансові питання, роздавати борги;
  • займатися благодійністю;
  • фізичні навантаження;
  • займатися йогою та медитаціями;
  • робити чек-ап організму;
  • прибирати будинок та робочий простір.

Що не можна робити в Молодий місяць:

  • розпочинати нові важливі справи (тільки планувати);
  • мандрувати, особливо далеко;
  • робити уколи краси та пластичні операції;
  • вживати алкоголь та жирну їжу;
  • робити великі покупки (нерухомість, акції).

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl