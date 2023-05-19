Король Чарльз III та королева Камілла оголосили про нову вакансію

Монарша пара вирішила наслідувати приклад принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які вже давно зрозуміли важливість контенту в соцмережах.

Соціальні мережі зараз настільки щільно увійшли в життя людей, що їхній вплив на публіку важко переоцінити. Розуміють це і король Чарльз III зі своєю дружиною, які шукають цифрового "гуру" для керування їхніми обліковими записами у соціальних мережах. До такого рішення вони дійшли після того, як принц і принцеса Уельські залучили ще більше шанувальників до свого профілю після фото та відео, зроблених під час коронації, пишуть західні ЗМІ.

Професійно зняті ролики, включно з кадрами, на яких Кейт та Вільям вітають натовп біля Букінгемського палацу під назвою "1 день до кінця!", знайшли відгук у публіки. Після коронації пара поділилася однохвилинним роликом з кадрами того ранку в Кенсінгтонському палаці, на якому зображені принцеса Шарлотту і принц Луї, що схвильовано дивляться на державний Bentley, коли вони готувалися вирушити до Вестмінстерського абатства.

Пізніше Уельси також опублікували кадри з коронаційного концерту у Віндзорському замку, де вони були з двома старшими дітьми.

Королівська пара вирішила знайти "інноваційного" виробника цифрового контенту, який працюватиме у Букінгемському палаці.

"Це знання, що ваш контент переглянуть мільйони. Це пошук нових способів зберегти присутність короля і королеви в очах громадськості та на світовій арені. Приєднавшись до нашої стрімкої та динамічної цифрової команди, ви надаватимете цифрову продукцію через наш веб-сайт, електронні комунікації та канали соціальних мереж, в основному шляхом планування, зйомки та монтажу відео. Ви відіграєте ключову роль у розвитку значущих відносин та взаємодії з нашою аудиторією, створюючи та замовляючи різноманітний відеозміст", – йдеться в описі вакансії.

Фото: https://www.royal.uk

За таку роботу обіцяно плату до 35 000 фунтів стерлінгів на рік.

Недавнє опитування Daily Mail показало, що хоча 74% людей віком 65 років і старших і проголосували б за збереження монархії, ця підтримка впала лише до 28% серед людей від 18 до 24 років. Така нестача взаємодії серед молоді посилилася від'їздом Гаррі і Меган, що, крім маси небажаної публічності, означає, що сім з 11 членів королівської сім'ї, котрі залишилися, старші 70-80 років.

Наймолодші – Вільям і Кейт, їм 41 і 40 років відповідно, за ними йдуть герцог та герцогиня Единбурзькі, 59 та 58 років.

Оскільки діти Вільяма і Кейт регулярно не виконуватимуть королівські обов'язки ще не менше 10 років, кажуть, що Палац прагне отримати вигоду з їхньої популярності, щоб спілкуватися з поколінням Z, які народилися між серединою і кінцем 1990-х і на початку 2000-х років.

Кількість людей, які дивляться традиційні телепередачі, скоротилася на 59%. Навпаки, YouTube та Facebook охоплюють понад 90% користувачів Інтернету віком від 15 років, а програма для обміну відео TikTok продовжує зростати в популярності з 66% користувачів від 15 до 24 років.

"Розповідаючи наші історії, ми повинні забезпечити охоплення аудиторії різного віку. І є велика аудиторія, яка потенційно не споживає їх новини традиційними способами, тому ми повинні звернутися до них. Для принца та принцеси Уельських дуже важливо, щоб ми залучали молоду аудиторію до роботи, яку ми робимо", – пояснив представник пари.

Ось чому Кенсінгтонський палац найняв молодого режисера-фрілансера Вілла Уорра, який працював із такими брендами як Puma та Red Bull, щоб зняти глянсовий "контент Коронації". Пара працювала з ним раніше, над сімейним відео до десятої річниці весілля у 2021 році.

Професійне відео для подружжя Уельсів знімає Віл Уорр

Вільям та Кейт також нещодавно розширили свою команду соціальних медіа.

Раніше Фокус писав, хто замінив принца Гаррі та Меган Маркл у "чудовій четвірці".