21 травня 2023 року: Іоана Богослова — чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися та позичати комусь гроші.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іоана Богослова. Його життя вважається повним загадок. 21 травня Іван зібрав своїх учнів, заліз у могилу та наказав засипати її землею. За кілька днів учні розкопали могилу, але там нікого не було.

Що не можна робити 21 травня:

сваритися та злословити;

скаржитися на свою долю.

брехати;

давати в борг.

Народні прикмети й повір'я:

йде дощ — буде гарний урожай грибів;

черемха рясно цвіте — чекайте на мокре літо;

увечері небо червоне — погода покращиться.

День ангела святкують:

Арсеній, Іван, Никифор, Пімен.

Народилися цього дня:

1969 рік — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч.

Також у цей день:

1503 рік — Христофор Колумб відкриває Кайманові острови;

1916 рік — у Великобританії вперше у світовій практиці вводять "літній" час;

1928 рік — Волт Дісней отримує патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.