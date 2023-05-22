Афірмації для залучення любові від Луїзи Хей: як досягти успіху в особистому житті

Афірмації — це послання до всесвіту, певні формули, повторення яких допомагає матеріалізувати бажане, але важливо вміти їх промовляти правильно.

Як працюють афірмації для залучення кохання

Все, що ви кажете, потрібно робити не автоматично, а проживаючи кожне слово й уявляючи те, що ви вимовляєте. Наприклад, якщо ви кажете, що ви кохані й отримуєте багато уваги, ви повинні уявити конкретні дії, які доводять вам любов та увагу партнера.

Повторювати афірмації потрібно вголос кожен день (найкраще перед сном та вранці), бажано не один раз. Переконайтеся, що ви наодинці, і чітко, голосно та впевнено вимовляйте афірмацію, щоб посил був чітким.

Афірмації для залучення любові від Луїзи Хей

Ось топ найпопулярніших фраз, які потрібно повторювати для того, щоб залучити любов у своє життя:

Я хочу дивитися на світ через призму любові, я люблю все, що я бачу!

Любов існує! Я дозволяю їй самій знайти мене у відповідний для цього момент!

Життєві принципи дуже прості – те, що віддаю, повертається до мене. Сьогодні я віддаю любов!

Я із задоволенням дивлюся в дзеркало, говорячи: "Я люблю тебе, я дійсно люблю тебе"!

Зараз я заслуговую на любов, романтику та радість – благо, яке життя має подарувати мені!

Моє серце відчинене. Я говорю мовою кохання!

Глибоко в центрі мого буття приховано невичерпне джерело кохання!

Я родом із самого люблячого куточка мого серця, я знаю, що кохання відчиняє всі двері!

Я дуже вдячний(а) за всю любов в моєму житті. Любов зустрічає мене всюди!

Джерело: https://www.louisehay.com/affirmations/