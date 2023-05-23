Королева Летиція в елегантному білому костюмі прийшла на випускний старшої дочки

Також на випускному були присутні король та королева Нідерландів. Принцеси Леонор та Алексія закінчили Атлантичний коледж UWC у Південному Уельсі.

Ці вихідні принцеси з Нідерландів та Іспанії відсвяткували випускний з Атлантичного коледжу UWC в Уельсі. Про це пише Daily Mail.

Принцеси Леонор та Алексія, яким обом виповнилося по 17 років, у ці вихідні відсвяткували випускний. Коледж UWC було засновано німецьким педагогом Куртом Ханом. Він розташований у замку Святого Доната 12 століття в Південному Уельсі і є одним із найвідоміших престижних навчальних закладів Великобританії та світу.

Вартість дворічного курсу складає колосальні 67 000 фунтів стерлінгів. Крім основних предметів там вивчають тай-чі, теорію пізнання та літературу Тибету.

Привітати дочок до Уельсу прибули з Нідерландів королева Максима та король Віллем-Олександр. Цікаво, але Віллем-Олександр сам навчався у цьому ж коледжі. Також його закінчили бельгійська принцеса Елізабет та принцеса Йорданії Райя бинт Хусейн.

Королівська родина Нідерландів на випускній принцесі Алексії Фото: Instagram @koninklijkhuis

А з Іспанії – король Феліпе VI, королева Летиція та принцеса Софія. Спадкоємиця престолу, 17-річна Леонор позувала на офіційних фото зі своїм атестатом.

Леонор обрала для радісного дня яскраво-рожеву сукню-піджак із вирізами на рукавах. А Летиція виглядала приголомшливо в білому костюмі та ніжно-рожевому топі.

На одному милому знімку була знята Софія, одягнена в пудрово-блакитну сукню, яка міцно обіймала свою старшу сестру.

Королівська родина Іспанії на випускній принцесі Леонор Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Королівська родина Іспанії на випускній принцесі Леонор Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Після закінчення коледжу, коли інші випускники вирушать до університетів, принцеса Леонор повернеться до Іспанії, щоб продовжити навчання. Вона служитиме в армії, іспанському флоті та військово-повітряних силах.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що принцеса розпочне своє навчання в Армійській військовій академії в Сарагосі, перш ніж вступити до військово-морського училища, і закінчить свої три роки навчання у Загальній повітряній академії.

Після того Леонор вирушить до університету, де вивчатиме право. Відомо, що у принцеси здібності до мов, на цей час вона вже знає чотири, включаючи китайську.

Так, навчання спадкоємиці іспанського престолу повторить шлях її батька, короля Феліпе. Він закінчив коледж у Канаді, потім вивчав військову справу в Іспанії, а потім - право в університеті Мадрида.

Коледж у Південному Уельсі відомий у всьому світі

Цікаво, але хоча представники королівських будинків Нідерландів та Іспанії не публікували спільні фото, цілком імовірно, що вони спілкувалися, оскільки в минулому вони неодноразово з'являлися разом на кількох державних заходах. До того ж як представники всіх королівських родів Європи, вони є далекими родичами.

Нагадаємо, раніше королева Летиція із чоловіком відвідували коронацію короля Чарльза.