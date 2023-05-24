Ешлі Грем заклеює рот скотчем під час сну: у чому причина

Ешлі Грем поділилася фотографією, на якій вона спить із заклеєним ротом.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем опублікувала у своїй історії в Instagram знімок, на якому вона спить із заклеєним ротом. Як виявилося, це є популярним домашнім засобом боротьби з такими проблемами, як хропіння. Про це пише Daily Mail.

На фото модель plus-size виглядала міцно сплячою з рожевими затичками для вух та крихітним шматочком стрічки на губах.

"Я почала заклеювати рот скотчем, коли сплю, і я ніколи не спала так добре. Я стала краще почуватися, коли я прокидаюся. Не стукайте, поки не спробуєте!" — підписала знімок мати трьох дітей.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Методика заклеювання рота скотчем під час сну ґрунтується на ідеї контрольованого дихання через ніс. Це може допомогти покращити якість сну, збільшити оксигенацію організму та запобігти проблемам, пов'язаним з хропінням та обструктивним сном. Роблячи це, Ешлі Грем прагне створити умови для глибшого та якіснішого сну, а також підвищити своє загальне самопочуття.

Важливо відзначити, що методика заклеювання рота скотчем під час сну не є рекомендацією для всіх людей і потребує попередньої консультації з лікарем. Кожен організм унікальний, і те, що підходить для однієї людини, може бути непридатним для іншої людини.

Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася у прозорій міні-сукні на Каннському кінофестивалі. Після світського виходу модель зіштовхнулася із критикою щодо зниження її ваги.