Ешлі Грем заклеює рот скотчем під час сну: у чому причина
Ешлі Грем поділилася фотографією, на якій вона спить із заклеєним ротом.
35-річна американська супермодель Ешлі Грем опублікувала у своїй історії в Instagram знімок, на якому вона спить із заклеєним ротом. Як виявилося, це є популярним домашнім засобом боротьби з такими проблемами, як хропіння. Про це пише Daily Mail.
На фото модель plus-size виглядала міцно сплячою з рожевими затичками для вух та крихітним шматочком стрічки на губах.
"Я почала заклеювати рот скотчем, коли сплю, і я ніколи не спала так добре. Я стала краще почуватися, коли я прокидаюся. Не стукайте, поки не спробуєте!" — підписала знімок мати трьох дітей.
Методика заклеювання рота скотчем під час сну ґрунтується на ідеї контрольованого дихання через ніс. Це може допомогти покращити якість сну, збільшити оксигенацію організму та запобігти проблемам, пов'язаним з хропінням та обструктивним сном. Роблячи це, Ешлі Грем прагне створити умови для глибшого та якіснішого сну, а також підвищити своє загальне самопочуття.
Важливо відзначити, що методика заклеювання рота скотчем під час сну не є рекомендацією для всіх людей і потребує попередньої консультації з лікарем. Кожен організм унікальний, і те, що підходить для однієї людини, може бути непридатним для іншої людини.
Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася у прозорій міні-сукні на Каннському кінофестивалі. Після світського виходу модель зіштовхнулася із критикою щодо зниження її ваги.