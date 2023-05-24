24 травня 2023 року: рівноапостольних Кирила та Мефодія – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна купатися у водоймах і садити щось на городі.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Народилися брати в Солуні у забезпеченій та віруючій родині. Але ще в юності вони залишили мирське та подалися на Олімп. Там вони вивчили слов'янську мову, а пізніше створили кирилицю — слов'янський алфавіт. Свою абетку та слов'янську мову святі розповсюджували по різних землях.

Що не можна робити 24 травня:

купатися в озерах чи річках;

садити щось на городі, інакше рослини поб'ють град;

робити великі покупки.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода, таким і літо буде;

веселка на небі — до вітряного червня;

вранці стелиться туман – погода погіршиться;

йде дощ – буде мокро ще 40 днів.

День ангела святкують:

Олександр, Йосип (Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав.

Народилися цього дня:

1881 — Олександр Богомолець, український радянський лікар-патофізіолог і громадський діяч, академік;

1912 — Михайло Стельмах, український письменник, драматург;

1941 — Боб Ділан, американський співак, поет і композитор, лауреат Нобелівської премії з літератури (2016);

1964 — Олег Скрипка, український музикант і громадський діяч, лідер гурту "Воплі Відоплясова";

1972 — Майя Санду, молдавський політичний діяч, президент Молдови з 2020 року, прем'єр-міністр Молдови (2019);

1973 — Руслана, українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", народна артистка України.

Також у цей день:

1571 — війська кримського хана Девлет-Герая спалюють Москву;

1844 — з Вашингтона в Балтімор відправляють першу телеграму азбукою Морзе;

1936 — створюють ФК "Шахтар";

1956 — у Лугано проходить перший конкурс пісні Євробачення, в якому беруть участь 14 представників семи країн Європи.