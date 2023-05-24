24 травня 2023 року: рівноапостольних Кирила та Мефодія – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна купатися у водоймах і садити щось на городі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять рівноапостольних Кирила та Мефодія. Народилися брати в Солуні у забезпеченій та віруючій родині. Але ще в юності вони залишили мирське та подалися на Олімп. Там вони вивчили слов'янську мову, а пізніше створили кирилицю — слов'янський алфавіт. Свою абетку та слов'янську мову святі розповсюджували по різних землях.
Що не можна робити 24 травня:
- купатися в озерах чи річках;
- садити щось на городі, інакше рослини поб'ють град;
- робити великі покупки.
Народні прикмети та повір'я:
- яка сьогодні погода, таким і літо буде;
- веселка на небі — до вітряного червня;
- вранці стелиться туман – погода погіршиться;
- йде дощ – буде мокро ще 40 днів.
День ангела святкують:
Олександр, Йосип (Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав.
Народилися цього дня:
1881 — Олександр Богомолець, український радянський лікар-патофізіолог і громадський діяч, академік;
1912 — Михайло Стельмах, український письменник, драматург;
1941 — Боб Ділан, американський співак, поет і композитор, лауреат Нобелівської премії з літератури (2016);
1964 — Олег Скрипка, український музикант і громадський діяч, лідер гурту "Воплі Відоплясова";
1972 — Майя Санду, молдавський політичний діяч, президент Молдови з 2020 року, прем'єр-міністр Молдови (2019);
1973 — Руслана, українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", народна артистка України.
Також у цей день:
1571 — війська кримського хана Девлет-Герая спалюють Москву;
1844 — з Вашингтона в Балтімор відправляють першу телеграму азбукою Морзе;
1936 — створюють ФК "Шахтар";
1956 — у Лугано проходить перший конкурс пісні Євробачення, в якому беруть участь 14 представників семи країн Європи.