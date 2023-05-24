Наомі Кемпбелл відсвяткувала день народження у Каннах шикарною вечіркою

Супермоделі виповнилося 53 роки, так що на віллі в Каннах вона зібрала найближчих друзів.

Супермодель Наомі Кемпбелл відсвяткувала у Каннах свій 53-й день народження. Наомі зробила перерву у виходах на червону доріжку та зібрала друзів на віллі Джулія. Про це пише People.

Вечірка на її честь була організована Даніелем Гридером з Hugo Boss. Зіркою вечора стала сама супермодель, яка кілька разів змінювала вбрання.

Спочатку вона з'явилася в золотій сукні від BOSS, а також блискучий браслет-манжету та сережки-підвіски.

Наомі Кемпбелл у золотій сукні

Після Кемпбелл одягла гладку білу сукню з асиметричним вирізом та кросівки Nike.

Серед гостей на вечорі на її честь були Кейт Бекінсейл, Ешлі Грем, Ві з BTS, Пак Бо Гом, Лиса з BLACKPINK, Хелена Крістенсен, Ірина Шейк, Едвард Еннінфул та багато інших.

Наомі Кемпбелл з гостями вечірки

Раніше того ж дня Наомі помітили на величезній яхті зі своєю дочкою. Наомі часто говорить про неї в інтерв'ю, але досі не повідомила, як її звуть і хто батько дитини. Журналісти впевнені, що дівчинку народила сурогатна мати, оскільки Наомі не була вагітна, і вона повідомила в інтерв'ю, що це "її дитина" і вона не усиновила її.

Вона зізналася, що дуже мало хто з її широкого кола друзів і членів сім'ї знали, що вона планує стати матір'ю.

Наомі Кемпбелл з гостями вечірки

"Я можу перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона в мене була. Але вона — найбільше благословення, яке я коли-небудь могла собі уявити. Це найкраще, що я коли-небудь робила", — говорила супермодель.

В останні місяці Наомі багато подорожувала, але наполягає на тому, що її дочка не проти перельотів.

"Мені пощастило, що моя малеча любить подорожувати, так само як і я — без рюмсання при зльоті та посадці. Вона хороша дівчинка: дуже добре спить, майже ніколи не плаче", — розповідала Наомі.

Після прибуття в Канни Наомі Кемпбелл вже встигла відвідати кілька прем'єр. Зокрема й показ гучної історичної драми з Джонні Деппом "Жанна Дюбаррі".

Супермодель дивовижно виглядала в сріблястій сукні і величезних сонцезахисних окулярах.