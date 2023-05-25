Кім Кардашʼян розплакалася, розповідаючи про Каньє Веста

Знаменитість пригадали чутки, які репер розпускав про її родину.

42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян розплакалася, коментуючи шквал "брехні" колишнього чоловіка Каньє Веста в ЗМІ. Про це пише Page Six.

"Зараз багато чого відбувається з Каньє, і все відбувається в ЗМІ, радіошоу та інтерв’ю", — сказала модель своїй мамі Кріс Дженнер під час прем’єри 3 сезону "Кардашʼяни", додавши що вона провела ранок "з нападом тривоги".

Багатодітна мама сиділа на своєму ліжку, коли вона розповідала, наскільки виснажена від необхідності "мовчати", коли колишній чоловік вигадує "брехню" про їхню родину.

"Навіть через усе божевілля всього, що каже про нас Каньє, ніби я ніколи не коментую", — сказала вона.

"Ми мовчимо", — продовжила вона. "Ми мовчимо через всю брехню, усе".

Кім Кардашʼян та Каньє Вест Фото: Apple Music

У своїй сповіді теледіва пояснила, що вона більше "розбита серцем" через маму, тому що їй доводиться "розбиратися з багатьма речами", пов’язаними з тим, що її колишній зять поширював фальшиві чутки про те, що вона мала інтимний звʼязок з Дрейком.

Скандальний репер та бізнесвумен розлучилися у 2021 році. Від їхнього союзу підростають четверо дітей. Тим часом Вест уже одружився з іншою жінкою.

Кім Кардашʼян та Каньє Вест Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кардашʼян вийшла на червону доріжку Met Gala-2023 у сукні з 50 тисяч перлин.

Також Фокус писав про футболку зі смішним написом, у якій Кім Кардашʼян зʼявилася на публіці.