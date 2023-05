Журналісти показали віллу Тіни Тернер у Швейцарії, де вона жила останні роки

Маєток на березі Цюріхського озера оцінюють у 76 мільйонів доларів.

Легендарна Тіна Тернер померла вчора 83 року після тривалої хвороби. Останні 30 років вона мешкала у Швейцарії. Громадянкою цієї країни Тіна стала у 2017 році. Співачка жила на мальовничій віллі на березі Цюріхського озера і журналісти показали, як виглядає житло зірки, пише Daily Mail.

Маєток, що займає майже три гектари, Тіна Тернер та її чоловік Ервін Бах придбали два роки тому. Поруч знаходиться житло тенісної зірки Роджера Федерера. Вартість маєтку Тернер – близько 76 мільйонів доларів.

Всього в маєтку десять будівель, і з вікон відкривається чудовий краєвид на озеро.

На момент покупки швейцарські ЗМІ повідомляли, що сам Федерер планував придбати цю нерухомість.

У маєтку Тернер є приватний ставок, басейн та причал для човнів. Хоча багато деталей маєтку залишаються засекреченими, фотографії допомагають показати його величезні масштаби.

Маєток Тіни Тернер на озері Цюріх Фото: Скриншот

Тернеру та Баху довелося чекати, доки вони не отримають офіційне швейцарське громадянство через швейцарський закон, згідно з яким нерезиденти не можуть купувати нерухомість у країні.

Тернер залишила Сполучені Штати кілька десятиліть тому з низки причин, не останньої з яких була слава за кордоном.

Маєток Тіни Тернер на озері Цюріх Фото: Sonntags Zeitung

"Я поїхала з Америки, тому що мій успіх був в іншій країні, і мій хлопець був в іншій країні. У принципі, Європа дуже підтримувала мою музику", — сказала вона Ларрі Кінгу в 1997 році, зазначивши, популярність свого альбому Private Dancer у Сполученому Королівстві.

Зрештою, вона та Бах вирішили влаштуватися у Швейцарії, а згодом вирішили придбати величезний маєток у селі Штаєфа.

До офіційної покупки майже два роки тому пара багато років орендувала будинок, відомий як Chateau Algonquin, у сусідньому Кюснахті.

Тернер, відома такими хітами, як Proud Mary та What's Love Got To Do With It, вийшла заміж за Баха, німецького музичного продюсера у 2013 році після довгих стосунків. Пара жила разом у Європі з 1994 року.

Тернер і Бах купили маєток на озері, як дачу, куди вони вирушали у відпустку і на вихідні, неподалік свого основного місця проживання.

Співачка купила будинок незадовго до того, як погодилася продати права на весь свій музичний каталог видавничому гіганту BMG за 50 мільйонів доларів.

В результаті угоди BMG придбала такі хіти, як The Best та Nutbush City Limits, а також права на ім'я та зображення Тернер.

Відома своїм характерним голосом, безмежною енергією та бурхливими стосунками з колишнім чоловіком Айком Тернером співачка випустила п'ять платинових альбомів, включаючи Private Dancer 1984 року.

Її спадкоємцями є її названі сини від Айка Тернера та її чоловік Ервін Бах, якому зараз 67 років.

Фанати біля воріт вілли Тіни Тернер

Тернер перестала їздити з концертними турами у 2009 році після аншлагового концерту в Англії. А офіційно про завершення кар'єри оголосила 2021 року.

За свою кар'єру Тернер виграла вісім премій "Ґреммі" із 25 номінацій.

