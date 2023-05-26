День, коли з'ясовується правда. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 травня 2023 року

Для деяких знаків Зодіаку сьогодні розкриється правда, яку намагалися приховати від них, а комусь зірки рекомендують звернути увагу на своє здоров'я.

Овен

Сьогодні сприятливий день для вирішення конфліктів та примирення — зробіть перший крок і відчуєте, що це навзаєм. На роботі виявіть старанність та посидючість.

Телець

Сьогодні може випливти несподівана інформація, яку від вас намагалися приховати. Особливо це може стосуватися робочих питань. Будьте спокійні та мудрі, виявіть розважливість.

Близнюки

Налаштуйтеся на продуктивну п'ятницю, адже робочий тиждень у вас завершуватиметься активно. Сприятливий день для шопінгу чи нової стрижки.

Рак

У вас може бути не найпростіший період у фінансовому плані, але незабаром все налагодиться, можна не вживати жодних термінових заходів. Вечір проведіть у компанії друзів чи рідних.

Лев

Леви матимуть вдалий день для спілкування. Існує великий шанс нового знайомства або встановлення зв'язку з людиною, до якої давно не могли знайти підхід.

Діва

Сьогодні зірки радять Дівам зайнятися медитацією чи духовними практиками – чимось, що допоможе вам розібратися в собі. Друга половина дня обіцяє вам несподівані новини.

Терези

У Терезів буде насичена і метушлива п'ятниця, але не варто забувати про паузи та розслаблення, щоб зберегти свій психологічний комфорт. У стосунках сьогодні виявіть м'якість та поступливість.

Скорпіон

Зірки рекомендують не накручувати себе через дрібниці та відпустити ситуацію, що турбує. Приділіть сьогодні час своїй другій половинці – влаштуйте романтичне побачення чи сюрприз.

Стрілець

Налаштуйтеся на насичену та продуктивну п'ятницю, займайтеся улюбленою справою та розвивайте свої професійні навички. Також зірки сьогодні рекомендують звернути увагу на своє здоров'я.

Козеріг

Сьогодні зірки рекомендують бути обережнішими з великими покупками — є ризик імпульсивних рішень, про які ви незабаром можете пошкодувати. Вечір присвятіть сім'ї.

Водолій

Сьогодні у Водоліїв можуть з'явитися можливості на роботі, які допоможуть їм просунутися у кар'єрі. Однак не забувайте про стосунки, оскільки можуть виникнути несподівані ситуації в особистому житті.

Риби

Сьогодні зірки пророкують Рибам успішну реалізацію всього задуманого на день. Особливо це виявиться у спілкуванні з людьми – вас почують і підуть назустріч.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ