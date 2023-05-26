Лілі-Роуз Депп помітили за поцілунками з новою дівчиною (відео)

Два тижні тому Лілі-Роуз Депп офіційно підтвердила стосунки зі співачкою.

23-річна американська акторка та модель Лілі-Роуз Депп, яку критикують через відверті сцени за її участю в новому серіалі "Ідол", була помічена в аеропорту Лос-Анджелеса. Юну знаменитість зустрічала з рейсу дівчина, американська співачка Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake. Про це пише Daily Mail.

Дочка Джонні Деппа обіймала свою кохану, поки вони цілувалися на парковці. Лілі-Роуз одягла білий укорочений топ без бюстгальтера та чорні штани. Своє світле волосся вона зібрала у високий хвіст.

Депп щойно повернулася в Сполучені Штати після відвідин Каннського кінофестивалю 2023 року, де відбулася прем'єра її скандального мінісеріалу "Ідол". У мережі вже з'явилася перша реакція та рецензії на серіал НВО з The Weeknd і Лілі-Роуз Депп у головних ролях. Критики заявили, що в перших серіях надто багато необґрунтованої наготи і "графічних" сцен сексу.

Нагадаємо, два тижні тому Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з 070 Shake. Пара, яка зустрічається із середини січня, вперше викликала чутки про роман під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими людьми, вона завжди намагалася тримати своє особисте життя в таємниці.

Раніше Фокус писав, що дочка Джонні Деппа висловилася про зіркового батька.