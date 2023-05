Квентін Тарантіно одного разу заплатив $10 тисяч, щоб облизати ноги танцівниці, — ЗМІ

За словами чоловіка, який працював менеджером клубу для дорослих, режисер забронював VIP-кімнату, а також покликав танцівницю з "найбільшими ногами".

Менеджер стриптиз-клубу Crazy Girls стверджує, що Квентін Тарантіно одного разу заплатив 10 000 доларів за те, щоб облизати ноги танцівниці. Про це він розповів у подкасті Get in the Car, пише PageSix.

За словами чоловіка, який на той момент був старшим співробітником голлівудського клубу, 59-річний американський режисер захоплюється фут-фетишем. Зазначається, що Квентін Тарантіно відвідав клуб і забронював VIP-кімнату, а також покликав танцівницю з "найбільшими ногами". Співробітник клубу каже, що з цікавості пішов у кімнату персоналу і спостерігав за відеоспостереження, що відбувається на моніторі.

"Він сідає, вона збирається зробити своє маленьке шоу і зняти з себе топ, — сказав менеджер. — А потім він почав облизувати її ступні та пальці ніг".

Чоловік стверджує, що коли режисер "Кримінального чтива" закінчив процес, ноги дівчини виглядали як після тривалого прийняття ванни з піною.

У Голлівуді давно ширяться чутки про фут-фетиш Тарантіно, але сам він уперше заговорив про це в інтерв'ю для журналу GQ у 2021 році. За словами Квентіна, історії про його сексуальне збудження від ніг — це лише припущення шанувальників, на які він не звертає уваги.

Проте шанувальники неохоче вірять словам режисера.

