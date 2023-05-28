Американець витратив $20 тисяч на будинок для своєї собаки: як виглядає "будка мрії" зсередини

Такий подарунок Брент зробив собаці на її перший день народження.

25-річний Брент Рівера, зірка YouTube з Каліфорнії з 26,5 млн підписників, підготував своїй собаці на її перший день народження справді розкішний подарунок: спорудив "будинку мрії", в якому є міні-холодильник, спальня та телевізор, де транслюються тільки кліпи з білками.

У нещодавньому відео він задокументував процес спорудження будки, схожої на повноцінний дім.

Чарлі, а саме так звати собаку, з'явилася у Брента рік тому після смерті попереднього пса Беккера. Господар описує тварину як кращого друга.

"Мені було дуже важко, тому що я відчував, що у мене більше ніколи не буде такого собаки. Це було доти, поки Чарлі не увійшла у моє життя. Вона ніколи не буде Бекером, але вона дивовижна по-своєму. Тому я хотів зробити щось особливе для неї на її перший день народження", — розповів Рівера.

Разом зі своїм другом Домініком Бреком Брент вирушив до будівельного гіпермаркету The Home Depot, щоб купити матеріали, необхідні для будівництва "розкішної" собачої будки.

Потім він показав процес будівництва. Коли роботи були завершені, хлопці додали останні штрихи. Брент поставив у будці будильник, поклав подушки, заніс крісла-мішки, диван, крихітний журнальний столик, фото Чарлі та себе

У будці є сходи, які ведуть до спального місця Чарлі під стелею. Над входом золотий напис "Дім Чарлі". Тут же — килимок на порозі та два вазони біля входу. На задньому дворі розташований мініпожежний гідрант, а також автоматичне встановлення для запуску куль зі штучною травою.

На день народження та новосілля до Чарлі прийшли її чотирилапі друзі, які розділили з нею цей день.

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